الآن نتائج الحرس الوطني 1443.. المرشحين والمرشحات pdf للوظائف على بند التشغيل والصيانة

نتائج الحرس الوطني 1443 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن نتائج قبول الحرس الوطني حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف على بند التشغيل والصيانة، ووجهت الحرس الوطني الدعوة لجميع المقبولين إلى إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية المقرر لها في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبد العزيز السكنية، وسوف نوفر لكم أدناه رابط نتائج الحرس الوطني 1443 ، كشوف أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف على بند التشغيل والصيانة.

نتائج الحرس الوطني 1443

نتائج الحرس الوطني 1443 ، وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن موعد موعد إجراء المطابقة والمقابلة الشخصية في مركز أحد الثقافي الترفيهي بمدينة الملك عبد العزيز السكنية. سيكون يوم الأحد الموافق 12-2-1443، وذلك وفقاً لبعض الضوابط والتعليمات التي سنوضحها لكم أدناه نقلاً عن الإعلان الصادر بخصوص نتائج قبول الحرس الوطني 1443.

خلال الإعلان الصادر فيما يخص نتائج الحرس الوطني 1443 ، وإعلان أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف على بند التشغيل والصيانة، فقد أكدت وزارة الحرس الوطني أنه يجب على المرشحين والمرشحات من تم إعلان أسمائهم ضمن نتائج قبول الحرس الوطني 1443 الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد -19، والالتزام بالشروط التالية:

إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها.

إحضار عدد ثلاثة صور شخصية.

الالتزام بموعد المقابلة الشخصية المحدد، وعدم الحضور سيعتبر ذلك عدولاً عن الرغبة في الترشيح.

إحضار أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي.

إحضار بيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومشهد من الخبرات العملية.

إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة مع إرفاق مفاتيح احتساب المعدل.

إحضار السجل الأكاديمي مع نسخة منه.

الحضور إلى مقر اللجنة عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

​في حال اختلاف البيانات سيتم استبعاد المرشح.

نتائج الحرس الوطني 1443 – المرشحين والمرشحات للوظائف

يُمكنكم الآن من خلال الدخول على ( رابط نتائج الحرس الوطني 1443 ) ، الإطلاع على المرشحين والمرشحات للوظائف على بند التشغيل والصيانة، هذا وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل فيما يخص نتائج القبول في كافة الوظائف العسكرية أو المدنية المعلن عنها بالمملكة العربية السعودية.