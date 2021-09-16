أسعار ايفون 13 في السعودية والمواصفات

قامت شركة أبل اليوم الأربع بإطلاق هاتف الأيفون iphone الجديد لذلك يرغب المتابعين في معرفة أسعار ايفون 13 في السعودية، تمتلك شركة أبل في المملكة العربية السعودية العديد من الفانز الراغبين في التعرف على مواصفات الهواتف 13 و13 ميني و13 برو و13 برو ماكس وما تقدمه الشركة من جديد في التقنية وبالطبع التعرف على سعر ايفون.

لذلك سنتعرف على الفرق بين آيفون ١٢ و ١٣ ومقارنة تفصيلية بين موديلات الأيفون لمساعدتك في عملية الاختيار والحصول على تفاصيل أسعار الجوالات في المملكة العربية السعودية للحصول على أفضل صفقة وقيمة مقابل سعر.

ايفون 13 في السعودية

أعلنت شركة آبل في مؤتمر شهر سبتمبر عن ثلاثة أجهزة رئيسية وهي:

سلسلة هاتف ايفون 13. ساعة أبل apple watch. ipad آيباد الجديد.

توقع الكثير من متباعي التقنية زيادة في أسعار ايفون 13 في السعودية وفي العالم عامة نتيجة الأزمة التي يمر بها السوق العالمي في أسعار اشباه الموصلات.

ولكن بقيت الأسعار في نطاق قريب من سعر ايفون السنة السابقة عكس المتوقع كما سنتعرف.

أصدر شركة أبل هذا العام أربع موديلات من iphone وهي:

هاتف آيفون 13 العادي. iphone 13 mini. iphone 13 pro. iphone 13 pro max.

وفيما يلي سنعرف المواصفات الجديدة في هواتف ايفون برو ماكس والعادي والبرو.

وهل كل موديل من أيفون يستحق الشراء كقيمة مقابل سعر لتقوم بصفقة رابحة ؟

مواصفات ايفون 13 العادي والميني

قبل التعرف على سعر ايفون 13 العادي الميني سنتعرف على المواصفات الجديدة عن الجيل السابق وهي كالتالي:

ألوان جديدة.

حجم شاشة 6.1 انش وiphone mini 5.4.

بطارية أكبر 1.5 ساعة عن الجيل السابق و2 ساعة للميني.

و2 ساعة للميني. معالج أبل الجديد A15 الأقوى بنسبة 20%.

الأقوى بنسبة 20%. مساحة التخزين لأول مرة كبيرة ويبدأ من 128 جيجا gb كخيار أول!

أما عن مميزات كاميرات iphone وهي أول ما يهم المستخدمين وعلى اساسها يتم اتخاذ قرار الشراء:

زيادة الضوء الداخل للعدسة بنسبة 47% مما سيعطي صور أفضل في الإضائة الليلة.

كاميرا ثانية بزاوية واسعة بجودة أعلى.

خاصية التصوير السينمائي في الفيديو والتي ستفيد صانعي المحتوى جدا حيث لديه كاميرا متنقله بحجم صغير وسعر أقل بكثير من الكاميرات الاحترافية.

سعر iphone 13 في السعودية: 3000 ريال سعودي بسعر الرسمي 799 دولار.

أما عن سعر iphone 13 mini في السعودية: 2650 ريال سعودي بسعر الرسمي 699 دولار.

سنتعرف في مقارنة قادمة في نهاية المقال على الفرق بين 13 و 12 وأيهم تشتري في الوقت الحالي خاصة مع تقارب أسعار هواتف الأيفون.

مواصفات ايفون 13 برو – ايفون 13 برو ماكس

قبل التعرف على أسعار ايفون 13 في السعودية البرو والبرو ماكس سنتعرف على المواصفات والتغيرات الجديدة التي تركزت على الشاشة والكاميرا والبطارية.

البرو 6.1 انش والماكس 6.7 انش. نوتش أصغر بنسبة 20% تم تغيير ترتيب المكونات الداخلية للتسع لحجم بطارية أكبر وبطارية أكبر للماكس. زيادة قوة المعالج الرسومي من أجل الألعاب وسرعة الاداء خاصة ألعاب الواقع الافتراضي الجديدة والمتطلبة، وتقول آبل أن المعالج الرسومي هو الأقوى في العالم على أي هاتف! زيادة معدل تحديث الشاشة أخيرًا في iphone إلى 120 هرتز وكان من قبل 60 هرتز وتعتبر سركة أبل متأخرة بعامين عن هواتف الأندرويد الرائدة في هذه الخطوة التي تهدف إلى زيادة معد الاستجابة لأي أمر. لأول مرة سعة تخزين يصل إلى 1 تيرا بايت.

أما عن الكاميرات في iphone فهي:

كاميرا زوم 3x. تصوير فيديو بدقة 4k بتقنية ProRes. نفس التطور في الضوء والألوان المذكور سابقًا.

سعر ايفون برو iphone pro في السعودية هو: 3750 ريال سعودي بسعر 999 دولار أمريكي.

وسعر ايفون برو ماكس iphone pro max في السعودية هو: 4120 ريال سعودي بسعر 1099 دولار أمريكي.

في النهاية بالنظر إلى سعر iphone pro max فإن الزيادة في الإمكانيات لا تستحق فرق السعر عن سعر هاتف البرو العادي وإمكانياته.

جاء جدول أسعار هواتف آيفون في السعودية سواء من امازون أبل أو جرير للإجابة على سؤال كم سعر ايفون على النحو التالي:

الهاتف 13 العادي 13 الميني 13 البرو 13 البرو ماكس السعر 3000 ريال 2750 ريال 3750 ريال 4120 ريال

يمكننا تلخيص أهم الفروقات الواضحة بين موديلات ايفون 13 من خلال الجدول التالي:

iphone 13 pro max iphone 13 pro iphone 13 Iphone 13 mini -إطار فولاذ. -ألوان لامعة. -إطار المونيوم. -ألوان مطفية. التصميم 6.5 6.1 6.1

5.4 الشاشة 120Hz 120Hz 60Hz 60Hz سرعة تحديث الشاشة 1 تيرا 1 تيرا 512 جيجابايت 512 جيجابايت التخزين 3 كاميرا 3 كاميرا 2 كاميرا 2 كاميرا الكاميرا

يتم الطلب المسبق من أجل حجزالهاتف قبل موعد نرول ايفون 13 في السعودية بداية من 17 سنتمبر وهو الموعد الرسمي للإعلان عن سعر هاتف آيفون 13.

موعد الشراء الفعلي واستعلام الهاتف هو 24 سبتمبر، ييتم الحجز من خلال أبل السعودية.