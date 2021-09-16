أخبار اليمن : الافراج عن القيادي والناشط المؤتمري بسقطرى رضوان سالم

الافراج عن القيادي والناشط المؤتمري بسقطرى رضوان سالم
قالت مصادر محلية بمحافظة سقطرى اليمنية لـ(دوت الخليج) إن قوات مسلحة موالية للعدوان الإماراتي السعودي افرجت عن القيادي المؤتمري والناشط السياسي والحقوقي رضوان أحمد سالم ديموري ومرافقا له يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، بعد يومين من اعتقالهما على خلفية مظاهرة جماهيرية حاشدة رافضة للإحتلال الأجنبي بجزيرة سقطرى.
وكان مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام ادان واستنكر بشدة قيام مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي باعتقال القيادي المؤتمري والناشط الحقوقي رضوان أحمد سالم ديموري ومرافقه ماجد محمد ابو بكر، على خلفية مظاهرة جماهيرية حاشدة رافضة للإحتلال الأجنبي بجزيرة سقطرى.
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واعتبر المؤتمر الشعبي العام اعتقال القيادي المؤتمري رضوان سالم، يأتي ضمن عديد من الانتهاكات التي تمارس من قبل قوات الاحتلال في جزيرة سقطرى بحق القيادات الوطنية الرافضة والمقاومة للاحتلال.
وحمل المؤتمر الشعبي العام قوات الاحتلال في جزيرة سقطرى المسؤولية الكاملة عن حياة رضوان سالم ومرافقه ماجد ابو بكر، مطالبا بسرعة الإفراج عنهما وعن كل المعتقلين المطالبين بالحرية والاستقلال .
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