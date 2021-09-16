مواصفات Iphone 13 Mini بعد الإعلان الرسمي من آبل أحجز جوالك مسبقا

مواصفات Iphone 13 Mini ، أعلنت شركة آبل أول أمس الثلاثاء 14 من سبتمبر 2021. عن أحدث سلسة جوال وتحمل أسم سلسلة أيفون 13، ايفون 13 ميني، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس، حيث أنتظر الكثيرين حول العالم إطلاق هذه السلسلة من الجوالات. وقامت بعض الأشخاص بتسريب مواصفات السلسلة كاملة منذ أشهر سابقة. ولكن كانت تكهنات ليس أكثر من ذلك. حتي قامت شركة آبل بمؤتمر صحفي أول أمس بالإعلان رسميا عن الهواتف. حيث فتحت باب الحجز مسبقا لأي نوع منها. حيث تحظي بشهرة واسعة حول العالم. كما أنها أجود جوالات حول العالم. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم مواصفات Iphone 13 Mini. كما سنستعرض السعر الرسمي للجوال في المملكة العربية السعودية. وذلك عبر السطور القليلة القادمة.

مواصفات Iphone 13 Mini

هذا الجوال الشقيق الأصغر جوالات ( ايفون13، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس)

يأتي الجوال الحديث من آبل من أبعاد كالتالي (131.5×64.2×7.65 مم). كما يزن الجوال 141 جراما تقريبا.

واجهة خارجية من الزجاج. كما أيضا خلفيته زجاجية. وإطار حول الجوال مصنوع من الألومنيوم.

يأتي iphone 13 mini من مميزات مقاومة للغبار والماء. حيث يستمر تحت الماء لمدة ثلاثون دقيقة. كما يصل إلي عمق مائي إلي 6 أمتار.

يدعم شريحة واحدة تدعم الجيل الخامس.

الشاشة الحديثة من آبل Super Retina XDR OLED بمقياس 5.4 انش ودقة 1080×2340 بيكسل FHD+ مع كثافة بيكسلات 476 بيكسل لكل انش وأبعاد عرض الشاشة 19.5:9 وتدعم الـHDR كما تقوم بدعم Dolby Vision.

الشاشة محمية من طبقة سميكة من السيراميك.

المعالج الجديد كليا من شركة آبل A15 Bionic بتقنية 5 نانو متر سداسية النواة. كما يتميز بمعالج رسوميات رباعي النواة.

يأتي مواصفات Iphone 13 mini من ثلاث نسخ تخزينية. 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت. كما يأتي من ذاكرة عشوائية 6 جيجا.

من ثلاث نسخ تخزينية. 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت. كما يأتي من ذاكرة عشوائية 6 جيجا. أحدث نظام تشغيل للجوال من آبل ios 15 .

. سماعات خارجية للجوال ستريو. ولكن لا تدعم منفذ 3.5 ملم.

بطارية جديدة وشحن سريع 20 وات.

كما يدعم الجوال NFC.

كاميرا خلفية ثنائية في مواصفات ايفون 13 ميني . الأولي تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة كبيرة كعادة آبل بمقاس F/1.6. مع المثبت البصري. والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل أيضا وفتحت عدستها F/2.4. وهي خاصة بالتصوير الواسع جدا حتي زاوية 120 درجة.

. الأولي تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة كبيرة كعادة آبل بمقاس F/1.6. مع المثبت البصري. والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجا بيكسل أيضا وفتحت عدستها F/2.4. وهي خاصة بالتصوير الواسع جدا حتي زاوية 120 درجة. الكاميرا الأمامية في مواصفات Iphone 13 mini فهي كاميرا وحيدة وتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل. كما أن فتحة العدسة الخاصة بها F/2.2 كما تدعم تصويرHDR والوضع البانورامي والكثير من الأوضاع الأخري.

كاميرا ايفون 13 ميني

يبدأ سعر النسخة الأولي من الجوال عالميا وهو 700 دولار أمريكي وما يعادله بالريال السعودي 2625 ريالا سعوديا. كما أن النسخة الثانية 256 جيجا بايت سعرها العالمي 800 دولار أمريكيا وما يعادله بالريال 3000 ريال سعودي. اما بالنسبة للنسخة الثالثة من مواصفات ايفون 13 ميني 512 جيجا بايت سعرها عالميا 1000 دولار أمريكي وما يعادله 3750 ريال سعودي. ويمكن حجز الجوال من الموقع الرسمي آبل.

سعر iphone 13 mini

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات Iphone 13 mini. كما أستعرضنا لكم سعر ايفون 13 ميني في السعودية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.