غادة والى: مصر فى مقدمة الدول التى أصدرت تقارير التنمية البشرية

وأشارت "والى" فى اتصال هاتفى مع قناة "الحياة اليوم" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنها سبق لها العمل فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى المعنى بإصدار تقارير التنمية البشرية، وذلك قبل الانتقال إلى وزارة التضامن الاجتماعى، موضحة أن تقارير التنمية البشرية تصدرها الدول المختلفة ما يسمح للدول بالإطلاع على تجارب بعضهم البعض، لافتة إلى أن هذا التقرير متاح بـ 6 لغات ويعرض التحديات التى تواجه الدول.
فى سياق متصل، أكدت والى أن مصر واجهت الإرهاب بالتنمية عبر المشروعات المتعددة وإتاحة فرص عمل للشباب، والذى استتبعه التأثير على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن التنمية تعد أحد أهم أساليب مواجهة الإرهاب؛ حيث تساهم فى رفع الوعى للحيلولة دون الوقوع ضحية للاتجار بالبشر.
وتابعت غادة والى، أن نجاح أى تجربة للإصلاح الاقتصادى تعتمد على قيادة ورؤية، كاشفة عن وصول برنامج "تكافل وكرامة" إلى الملايين من الأسر المصرية وقدم خدماته فى جميع قرى مصر، بالإضافة إلى رفع وتحسين المعاشات.
وقالت إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق جودة الحياة لمساعدة المواطن المصرى، مؤكدة أن مصر دائما تلتزم بتعهداتها المختلفة ومنظمة حقوق الإنسان تعمل فى جميع المسارات ومنها المسارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجميع هذه الحقوق متكاملة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.
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