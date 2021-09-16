فرنسا: قواتنا قتلت زعيم "داعش" بمنطقة الصحراء الكبرى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن قوات فرنسية قتلت زعيم تنظيم "داعش" بمنطقة الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي.

وأضاف ماكرون في تغريدة على "تويتر": "إنه لنجاح كبير آخر في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

وفي تغريدة ثانية، قال ماكرون إن "الأمة تفكر هذا المساء بكل أبطالها الذين ماتوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل في عمليتي سرفال وبرخان، وبالعائلات المكلومة، وبجميع جرحاها. تضحيتهم لم تذهب سدى. مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأميركيين سنواصل هذه المعركة".

وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى مسؤول عن غالبية الهجمات التي تشهدها منطقة المثلث الحدودي الواقع بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

والمثلث الحدودي هو الهدف المفضل لجماعتين متطرفتين تنشطان فيه، هما "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة.