بريطانيا تقرر تعيين وزير لـ التعليم من أصل عراقى

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع إلى أن الزهاوى هو سياسى بريطانى، ولد فى العراق عام 1967، وترعرع فى منطقة إيست سوسيكس جنوب لندن، وتلقى تعليمه المدرسى فى "كينجز كولدج" فى ويمبلدون بـ لندن، وتعليمه الجامعى فى "يونيفرسيتى كولدج" التابعة لـ جامعة لندن.
وأصبح الزهاوى عضوًا فى البرلمان البريطانى بعد انتخابات 2010، وفى نوفمبر 2020 عينه بوريس جونسون، وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كورونا.
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