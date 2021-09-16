تحسبا لـ أعمال شغب .. الشرطة الأمريكية تقيم حواجز حول الكابيتول

جدة - نرمين السيد - وقال جون كيربى، المتحدث باسم البنتاجون إن الوزارة تلقت طلبا من شرطة الكابيتول بتقديم المساعدة عشية الاحتجاجات المتوقعة خلال العطلة الأسبوعية"، مشيرًا إلى أن البنتاجون يدرس الطلب وأنه ليس فيه أى شىء غير طبيعى.
ومن المتوقع أن تُنظَّم فى واشنطن، يوم السبت المقبل، مظاهرات احتجاجية تحت شعار "العدالة لـJ6"، تأييدا لـ الأمريكيين الذين تم توقيفهم لتورطهم فى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى، وعددهم 600 شخص تقريبًا.
ويشار إلى أنه سيشارك فى الاحتجاجات نحو 500 شخص، بمن فيهم عناصر الجماعات المتطرفة، فيما تخطط الشرطة الأمريكية لإقامة حواجز حول الكابيتول تحسبا لأعمال الشغب، كما أوصت المشرعين بالامتناع عن التوجه إلى مكاتبهم.
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