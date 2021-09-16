فيديو - أمواج عاتية وأمطار غزيرة تفاجئ عدة مدن بفرنسا .. ومصرع 9 سياح

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ قناة BFM الفرنسية، كان جميع الضحايا من السياح الذين تجاهلوا تحذيرا أصدرته السلطات الفرنسية من خطر قد ينشأ فى البحر ونصحت بعدم التوجه للسباحة.
وفى سياق متصل، تحولت الشوارع إلى شبه أنهار فى مقاطعة "لوجار" جنوب فرنسا، بسبب مياه الأمطار الغزيرة التى فاجأت سكان عدة مدن بالمنطقة، كما غطت المياه أحياء مدينة "نيم"، مُحاصِرةً سكانها فى عدة مناطق كما قطعت بهم السبل.
وقالت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن تقارير للسلطات المحلية، إن الأمطار التى هطلت فى ثلاث ساعات فقط تعادل هطول أمطار لمدة شهرين ونصف.
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