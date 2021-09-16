ترقب رابط نتيجة الثانوية السودانية 2021 التربية والتعليم نتيجة الشهادة السودانية moe.gov.sd

يعتبر رابط نتيجة الثانوية السودانية 2021 من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة مؤخراً، نظراً لتأخر إعلان النتائج حتي الآن بالرغم من بدأ عمليات التصحيح في 16 أغسطس الماضي، وتوفير نحو 6 آلاف معلم ومعلمة للتصحيح ورصد الدرجات، كما يوجد نحو 1400 من القائمين على أعمال الكنترولات لتجهيز النتيجة، وقد أدي طلاب الشهادة السودانية الامتحانات وسط ظروف استثنائية صعبة بسبب الوضع الوبائي الذي سببه فيروس كورونا، والذي أثر على العملية التعليمية خلال هذا العام الدراسي من ناحية الحضور بالمدارس، وكانت وزارة التربية والتعليم مهتمة بتوفير وسائل الحماية وتنفيذ الإجراءات الوقائية خلال الامتحانات حتي مرت بسلام.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية “moe.gov.sd“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

رابط استخراج نتيجة الثانوية السودانية 2021

نتيجة الشهادة السودانية 2021

حالة من القلق والتوتر تنتاب البيوت السودانية بمختلف المحافظات، لترقب إعلان نتيجة الشهادة السودانية هذا العام والاطمئنان على النتائج ونسبة النجاح، فهي شهادة مصيرية يتحدد عليها مصير الطالب في استكمال حياته التعليمية، فمن خلالها يستطيع الدخول للمرحلة الجامعية والدخول للكلية التي يرغب في الالتحاق بها، لذلك نجد عمليات بحث مكثفة خلال الفترة الأخيرة لمعرفة موعد إعلان الشهادة الثانوية السودانية وطريقة استخراجها.

موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية السودانية

من المنتظر خلال الأيام القادمة أن تقوم وزارة التربية والتعليم السودانية بالإعلان عن نتائج الشهادة السودانية.

ولم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان حتي الآن نظراً لاستمرار عمليات التصحيح ورصد الدرجات بجميع الولايات.

وسوف يتم الإعلان رسمياً عن الموعد من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر الفيسبوك.

وسوف نتابع معكم أول بأول ونعلمكم بأخر المستجدات.

وزارة التربية والتعليم السودانية

من أهم الوزارات التابعة للحكومة السودانية، فهي المهتمة بالعملية التعليمية ورفع كفاءة القائمين عليها، وذلك من خلال التدريب وتحديث المناهج بما يتناسب مع ما يتم دراسته حديثاً بمختلف الدول سواء المجاورة أو الدولية، حتي تكون السودان قادرة على المنافسة من الناحية التعليمية وقادرة على تقديم أفراد على درجة متميزة من العلم، الذي يتم من خلاله خدمة البلاد والاستفادة في رفع مستوي التعليم بمختلف المراحل.

وفي متابعة لأخر وأهم أخبار نتيجة الشهادة الثانوية في السودان 2021.

فقد أكد دكتور بشير نايل عضو أعمال الرصد والمتابعة بامتحانات الشهادة الثانوية.

على أن أعمال التصحيح تم الانتهاء منها فعلياً يوم الأربعاء الموافق 15/9/2021 بكافة لجان التصحيح.

ويتم حالياً أعمال الرصد للدرجات ومتابعة باقي أعمال الكنترولات.

فمن المتوقع أن يتم إعلان النتائج أواخر هذا الشهر أو أوائل شهر أكتوبر على أقصي تقدير.