خطوات ورابط التسجيل في منصة إحسان وشروط الحصول على دعم إحسان

من أكثر المنصات التي تقوم بدعم الأسر المحتاجة هي منصة إحسان ولها من الإهتمام من ولى العهد والحكومة أكثر من أى منصات خدمية أخرى، حيث تخدم قطاع كبير من دعم الأسر منصة إحسان حيث تعمل منصة إحسان على تلقي التبرعات من عدة مجالات رئيسية بشكل إلكتروني، لدعم ورعاية الأيتام والرعاية الصحية والسُقيا، والعمل على زيادة مستويات التكافل الاجتماعي وتحسين تجربة المانحين والمتبرعين وتعظيم أثر تبرعاتهم، حيث كشفت منصة إحسان، امس السبت، عن أن إجمالي التبرعات بلغ مليار ريال، فيما بلغ عدد المستفيدين 2.4 مليون، كما تم تنفيذ أكثر من 13 مليون عملية تبرع، كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تبرعه بمبلغ 10 مليون ريال إلى منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري، لرفع المعاناة عن الكثير من المستفيدين من صرف دعم تلك الجهة الخيرية، مع العلم أن ” بن سلمان”، كان قد تبرع خلال شهر رمضان أيضًا بمبلغ مالي، وسط تهافت كبير من قبل رجال الأعمال والمواطنين على التبرع، وأشارت المنصة إلى أن ألفي شخص استفادوا من خدمة “فرجت” بنحو 188 مليون ريال، أما الخدمات الصحية استفاد منها 60 ألفًا بنحو 141 مليون ريال، كما استفاد 150 ألفًا من الخدمات الاجتماعية بنحو 111 مليون ريال، واستفاد 90 ألفًا من الأيتام والأرامل بنحو 41 مليون ريال، أما الخدمات الإغاثية استفاد منها 944 ألفًا بـ40 مليون ريال. وأوضحت المنصة أن 96% من التبرعات تم توزيعها داخل المملكة.

برنامج دعم منصة إحسان الخيرية:

الشروط التي يجب توافرها في المستحقين، والتي تتمثل في:

أن يكون المستفيد سعوديًا الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في المملكة. تسجيل المستفيد في المنصة إلكترونيًا. التواصل مستمر بين المستفيد والمنصة. أن من ضمن المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

كيفية التسجيل في منصة إحسان:

للتسجيل بمنصة إحسان يجب إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الرابط الالكتروني لمنصة احسان. ومن أعلى يمين الصفحة الرئيسية اضغط تسجيل دخول. أدخل اسم المستخدم والرمز السري. أو اضغط إنشاء حساب جديد. قم بإنشاء حساب جديد برقم جوالك وبريدك الإلكتروني. ثم ابدأ في استخدام الصفحة الخاصة بك. سجل جميع بياناتك الشخصية وارفع طلبك.

مع العلم أن سيتم البت في الطلب بشكل سريع، ثم التواصل معك في حالة قبوله، للاستفادة من الدعم الخاص بها.