أسعار الذهب في السعودية اليوم تتراجع عيار 22 بـ197.84 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم بشكل طفيف بعد الارتفاع الذي شهدته منذ يوم الثلاثاء الماضي بفعل تراجع سعر الدولار الأمريكي الأمر الذي قاد سعر الذهب إلى الصعود حيث زاد سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 0.6% ليصل إلى 1804.30 دولار للأوقية، وزادت العقود الآجلة للذهب 0.7% لتسجل عند التسوية 1807.10 دولار للأوقية لكن السوق استعاد التوازن وبدأت الأسعار في الاستقرار يوم الأربعاء لتفتح يوم الخميس على تراجع.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم إلى 215.43 ريال متراجعًا بقيمة 0.90 ريال عن يوم أمس حيث أنهي التعاملات عند 216.83 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في السعودية حوالي 197.76 ريال متراجعًا بمقدار 0.76 ريال عن يوم الأربعاء.

أما على صعيد سعر الذهب عيار 22 فقد بلغ الجرام اليوم 188.50 ريال متراجعا 0.72 ريال أما سعر الذهب عيار 18 فقد استقر عند 161.57 ريال بانخفاض مقداره 0.62 ريال عن يوم أمس في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الذهب عيار 14 إلى 126.03 ريال بانخفاض يساوي أقل من نصف ريال عن يوم أمس.

سعر سبيكة الذهب

أما على صعيد أسعار الذهب الإجمالية في السعودية اليوم فقد بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 حوالي 2,515.69 ريال متراجعة بمقدار 10 ريال تقريبًا عن يوم أمس فيما وصل سعر سبيكة الذهب في السعودية عيار 22 إلى 2,309.40 ريال بينما وصل سعر السبيكة الذهبية عيار 18 إلى 1,886.77 ريال واستقر سعر السبيكة الذهب عيار 14 في السعودية عند 1,471.68 ريال .

سعر كيلو الذهب السعودي

أما سعر كيلو الذهب في السعودية فقد بلغ 215,668.24 ريال لفئة 24 عيار متراجعة بمقدار 866 ريال عن يوم أمس بينما وصل سعر كيلو الذهب عيار 22 في السعودية اليوم إلى حوالي 197,983.44 ريال بانخفاض قدره 800 ريال عن يوم أمس فيما تراجع سعر كيلو الذهب عيار 18 بمقدار 644 ريال ليصل إلى 161,751.18 ريال اليوم.

شراء الذهب أونلاين

يفضل البعض شراء الذهب أونلاين للاستثمار خاصة وهذا الأمر ينطوي على بعض المخاطر حيث يجب التأكد من ختم السبائك الذهبية بخاتم الشركة وأن يتم الشراء من الشركات المشهورة عالميًا وكذلك يجب البحث عن شكاوي المستهلكين السابقين من التعامل مع الشركة بحيث يتم تجنب عمليات الاحتيال والنصب.