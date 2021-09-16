منصة مكاني حجز تذاكر دوري كأس محمد بن سلمان 2021 makani.com.sa الأهلي x الفتح

منصة مكاني بالمملكة العربية السعودية، تحتل مكانة متميزة لدي جمهور ومشجعي مباريات كرة القدم، فمن خلالها يتم حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي والذي انطلق الشهر الماضي، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن رابط المنصة وكيفية حجز التذاكر لحضور مباريات الدوري السعودي في أسبوعه الخامس، والتي تذاع عبر تردد قناة ssc الرياضية السعودية، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً ثقفني، نعرض عليكم الرابط الرسمي للمنصة للتمكن من حجز التذاكر، حيث وصل عدد حاجزي تذاكر مباراة الأهلي والفتح حتي كتابة هذا المقال أكثر من 1900 مشجع، ومازال الحجز مستمر حتي موعد المباراة التي تقام غداً الجمعة 17/9/2021.

الدخول على منصة “makani.com.sa“.

اختيار شراء التذاكر.

كتابة البيانات كاملة وصحيحة.

تحديد سعر التذكرة وطريقة الدفع الإلكتروني.

تصل التذكرة من خلال خدمات البريد السعودي سبل.

الدخول على رابط المنصة الموضح سابقاً.

الضغط على مربع تسجيل.

إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

كتابة بياناتك “النوع، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف”.

الموافقة على الشروط الأحكام.

النقر على تسجيل.

منصة مكاني لحجز تذاكر الدوري السعوديالتسجيل في منصة makani.com.saحجز تذاكر مباراة الأهلي والفتح

حالة من البحث تتعالي خلال الساعات الأخيرة للدخول على حجز تذاكر مباراة الأهلي والفتح، في الدوري السعودي في الأسبوع الخامس من نسخته الجديدة 2021/2022، حيث تقام عدة مباريات يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، ومن أهمها المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي والفتح، وسوف نوضح لكم تفاصيل المباراة فيما يلي.