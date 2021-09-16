منصة مكاني حجز تذاكر دوري كأس محمد بن سلمان 2021 makani.com.sa الأهلي x الفتح

منصة مكاني بالمملكة العربية السعودية، تحتل مكانة متميزة لدي جمهور ومشجعي مباريات كرة القدم، فمن خلالها يتم حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي والذي انطلق الشهر الماضي، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن رابط المنصة وكيفية حجز التذاكر لحضور مباريات الدوري السعودي في أسبوعه الخامس، والتي تذاع عبر تردد قناة ssc الرياضية السعودية، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً ثقفني، نعرض عليكم الرابط الرسمي للمنصة للتمكن من حجز التذاكر، حيث وصل عدد حاجزي تذاكر مباراة الأهلي والفتح حتي كتابة هذا المقال أكثر من 1900 مشجع، ومازال الحجز مستمر حتي موعد المباراة التي تقام غداً الجمعة 17/9/2021.منصة مكاني لحجز تذاكر الدوري السعودي
- الدخول على منصة “makani.com.sa“.
- اختيار شراء التذاكر.
- كتابة البيانات كاملة وصحيحة.
- تحديد سعر التذكرة وطريقة الدفع الإلكتروني.
- تصل التذكرة من خلال خدمات البريد السعودي سبل.
- الدخول على رابط المنصة الموضح سابقاً.
- الضغط على مربع تسجيل.
- إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- كتابة بياناتك “النوع، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف”.
- الموافقة على الشروط الأحكام.
- النقر على تسجيل.
حالة من البحث تتعالي خلال الساعات الأخيرة للدخول على حجز تذاكر مباراة الأهلي والفتح، في الدوري السعودي في الأسبوع الخامس من نسخته الجديدة 2021/2022، حيث تقام عدة مباريات يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، ومن أهمها المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي والفتح، وسوف نوضح لكم تفاصيل المباراة فيما يلي.
|المباراة
|الأهلي x الفتح
|البطولة
|دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الأسبوع الخامس”
|موعد إقامة المباراة
|الجمعة 17/9/2021، الساعة 7,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8,30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
|ملعب المباراة
|ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”
|القناة الناقلة
|قناة ssc الرياضية HD1
|المباراة
|التوقيت
|ضمك X الشباب
|الساعة 5,45 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6,45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
|التعاون X الرائد
|الساعة 6,45 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 5,45 مساءً بتوقيت مصر
|الأهلي X الفتح
|في تمام الساعة 7,30 مساءً بتوقيت القاهرة، تمام الساعة 8,30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
الوسوم
منصة مكاني بالمملكة العربية السعودية، تحتل مكانة متميزة لدي جمهور ومشجعي مباريات كرة القدم، فمن خلالها يتم حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي والذي انطلق الشهر الماضي، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن رابط المنصة وكيفية حجز التذاكر لحضور مباريات الدوري السعودي في أسبوعه الخامس، والتي تذاع عبر تردد قناة ssc الرياضية السعودية، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً ثقفني، نعرض عليكم الرابط الرسمي للمنصة للتمكن من حجز التذاكر، حيث وصل عدد حاجزي تذاكر مباراة الأهلي والفتح حتي كتابة هذا المقال أكثر من 1900 مشجع، ومازال الحجز مستمر حتي موعد المباراة التي تقام غداً الجمعة 17/9/2021.منصة مكاني لحجز تذاكر الدوري السعودي
- الدخول على منصة “makani.com.sa“.
- اختيار شراء التذاكر.
- كتابة البيانات كاملة وصحيحة.
- تحديد سعر التذكرة وطريقة الدفع الإلكتروني.
- تصل التذكرة من خلال خدمات البريد السعودي سبل.
- الدخول على رابط المنصة الموضح سابقاً.
- الضغط على مربع تسجيل.
- إدخال اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- كتابة بياناتك “النوع، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف”.
- الموافقة على الشروط الأحكام.
- النقر على تسجيل.
حالة من البحث تتعالي خلال الساعات الأخيرة للدخول على حجز تذاكر مباراة الأهلي والفتح، في الدوري السعودي في الأسبوع الخامس من نسخته الجديدة 2021/2022، حيث تقام عدة مباريات يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الجاري، ومن أهمها المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي والفتح، وسوف نوضح لكم تفاصيل المباراة فيما يلي.
|المباراة
|الأهلي x الفتح
|البطولة
|دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الأسبوع الخامس”
|موعد إقامة المباراة
|الجمعة 17/9/2021، الساعة 7,30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8,30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
|ملعب المباراة
|ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”
|القناة الناقلة
|قناة ssc الرياضية HD1
|المباراة
|التوقيت
|ضمك X الشباب
|الساعة 5,45 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 6,45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
|التعاون X الرائد
|الساعة 6,45 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 5,45 مساءً بتوقيت مصر
|الأهلي X الفتح
|في تمام الساعة 7,30 مساءً بتوقيت القاهرة، تمام الساعة 8,30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
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