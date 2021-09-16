زلزال عنيف يضرب غرب الصين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة سكاى نيوز، عن المركز الأميركى للمسح الجيولوجى، أن الزلزال الذى وقع بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الصينى لرصد الزلازل أن شدته بلغت 6 درجات، على عمق ضحل 10 كيلومترات.
وضرب الزلزال منطقة لوكسيان تحديدًا والتى تقع على مسافة حوالى 120 كيلومترا، جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الصينية، والتى يقطنها مع ضواحيها حوالى 30 مليون شخص.
وأعلنت السلطات الصينية انهيار 22 منزلا، وتضرر عشرات المنازل، وانقطاع خدمات الاتصالات فى بعض أنحاء المنطقة.
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