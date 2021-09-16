الصين: الاتفاق العسكرى بين أستراليا وأمريكا وبريطانيا يهدد الأمن الإقليمى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الأربعاء، تشكيل تحالف أمنى استراتيجى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ يضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. وقال بايدن - فى كلمة له أمس - "نتخذ اليوم خطوة تاريخية أخرى لتعزيز التعاون بين دولنا الثلاث لأننا ندرك جميعًا ضرورة ضمان السلام والاستقرار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ على المدى الطويل".. مضيفا: "تهدف هذه المبادرة إلى التأكد من أن كلا منا لديه أحدث القدرات التى نحتاجها للمناورة والدفاع ضد التهديدات سريعة التطور".

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