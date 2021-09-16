أستراليا تنسحب من صفقة الغواصات الفرنسية.. وباريس: قرار خطير يذكرنا بترامب

جدة - نرمين السيد - وقال موريسون، إن بلاده لن تمضى فى صفقة غواصة بقيمة 90 مليار دولار أسترالى (66 مليار دولار) مع فرنسا، وبدلاً من ذلك ستصنع غواصات تعمل بالطاقة النووية بالاستعانة بالتكنولوجيا الأمريكية والبريطانية.

من جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، إن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات يعد أمرا خطير.

كذلك قال وزير الخارجية الفرنسى، نشعر بخيانة من قرار أستراليا المفاجئ فهو يذكرنا بترامب، مضيفا أن فسخ أستراليا لعقد شراء الغواصات من باريس طعنة فى الظهر.

كما طالب بتوضيح من أستراليا حول تراجعها عن صفقة الغواصات النووية، بحسب "العربية".