وزير الدفاع البريطانى يعلن امتلاك بلاده غواصة نووية فى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وقال بن والاس، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، إن الاتفاق العسكرى مع أستراليا بشأن منطقة المحيطين الهندى والهادئ لا يتضمن الأسلحة النووية، ولا يخص أى صراع مع الصين كما أنه لا توجد حرب باردة.

وتابع بأنه لا يوجد خلاف استراتيجى بيننا وبين فرنسا بعد صفقة الغواصات.

يأتى ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أمس الأربعاء، تشكيل تحالف أمنى استراتيجى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ يضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، فى مشروع يهدد بتقويض الطموحات الفرنسية فى المنطقة.