وصفات تفتيح البشرة السمراء بالليمون بسرعة من أول استخدام

تعتبر خطوات تفتيح وتبييض البشرة السمراء بالليمون من أفضل الوصفات الطبيعية، حيث تهتم الكثير من الفتيات بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعدها على تفتيح وتبييض البشرة السمراء بشكل آمن بدون أن تتسبب في حدوث أي آثار سلبية على البشرة و بعيداً عن استخدام المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل الموجودة في الأسواق التي تضر البشرة فيما بعد، وبالتالي يمكن تفتيح وتبييض البشرة بالليمون بجانب أنه يعمل على جعل البشرة نضرة ويساعد على تفتيحها، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من البقع الموجودة في الوجه ويعمل على تنعيمها ويقتل البكتريا، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات تفتيح وتبييض البشرة بالليمون بالتفصيل.

يوجد العديد من الطرق المتنوعة التي تساعد على تفتيح البشرة بالليمون من خلال بشر القشرة الخارجية لحبة الليمون وتدليك الوجه بها حيث تعمل هذه الطريقة على تفتيح وتبييض البشرة، ويمكن أيضا استخدام غسول أو ماسك مضاف إليه عصير الليمون يساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها.

يتم تجهيز ثلاث ملاعق من النشا ملعقتين من عصير الليمون وكمية قليلة من الماء يتم خلط المكونات مع بعضها وتوضع على نار متوسطة لمدة ثلاث دقائق حتى تتماسك المكونات مع بعضها بعد ذلك يتم رفعها من على النار وتترك حتى تبرد. بعد ذلك نقوم بوضع كريم الليمون والنشا في علبة زجاجية نظيفة ومعقمة وغسل الوجه وتجفيفه، ثم وضعها على البشرة لمدة 25 دقيقة. ثم يشطف الوجه بالماء ونضع عليه القليل من ماء الورد ويتم تطبيق هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.