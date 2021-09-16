جائزة خليفة التربوية رابط التسجيل في الدورة الخامسة عشرة عبر khaward.ae

جائزة خليفة التربوية تقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكان الهدف من إطلاقها دعم المؤسسات التربوية داخل الإمارات وفي جميع الدول العربية، وتهدف إلى نشر ثقافة الإبداع وخلق جيل من المتعلمين يمتلك مهارة العصر، جيل مبتكر ومبدع عن طريق ثقل المواهب وتوفير الإمكانيات المطلوبة، وهذه الجائزة لا تقتصر على أبناء دولة الإمارات فقط، بل تمتد إلى جميع الدول العربية، حتى يتم انتقاء واختيار العناصر المبدعة والاستفادة منها.

وجدير بالذكر أن ننوه إلى أنه آخر موعد للتسجيل هو اليوم الخميس الموافق 16\09\2021، لذلك يجب الإسراع في التسجيل قبل غلب باب التقديم، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة، واختيار مجال واحد فقط من المجالات المتاحة في الجائزة.

تعمل على تعزيز البحوث العلمية التربوية في المجال التعليمي.

خلق جيل من المبدعين والمثقفين.

ربط التقنيات الحديثة مع وسائل التعليم الجديدة والاستفادة منها.

تقدير العاملين المسؤولين عن تعليم أصحاب الهمم.

تكريم الشخصيات التربوية الفاعلة والتي لها تأثير تربوي كبير.

التركيز على مرحلة رياض الأطفال لأنها هي المرحلة الأولى لاكتشاف المواهب.

تشجيع الطلاب والطالبات الموهوبين والعمل على زيادة ودعم هذه المواهب.

الاهتمام والافتخار باللغة العربية في المجال التربوي.

الدخول على الموقع الإلكتروني khaward.ae.

الاطلاع على التعليمات الخاصة بكل مجال واختيار ما يناسب المتقدم.

النقر على أيقونة “تسجيل”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار مجال واحد فقط ولا يحق للمترشح تغيير المجال بعد الإرسال.

الضغط على أيقونة “تقدم الآن” وبعدها يتم تحديد المجال والفئة.

النقر على أيقونة “تأكيد” ثم بعدها الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على أيقونة “إرسال”.

أهداف جائزة خليفة التربويةرابط التسجيل في جائزة خليفة التربويةمجالات الجائزة داخل الإمارات

1:- التعليم العام

المعلم المبدع.

فئة المعلم الواعد.

فئة الأداء التعليمي المؤسسي.

2:- أصحاب الهمم

الأفراد.

المؤسسات والمراكز.

3:- الإبداع في تدريس اللغة العربية

فئة المعلم المتميز.

الأستاذ الجامعي المتميز.

4:- التعليم وخدمة المجتمع

فئة المؤسسات.

الأسر الإماراتية المتميزة.

مجالات الجائزة داخل الإمارات والوطن العربي

1:- التعليم العام

المعلم المبدع.

2:- البحوث التربوية

فئة البحوث التربوية.

البحوث الخاصة بدراسات أدب الأطفال.

3:- التعليم العالي

فئة الأستاذ الجامعي المتميز.

4:- التأليف التربوي للطفل

فئة الإبداعات التربوية.

5:- تدريس اللغة العربية

فئة الأستاذ الجامعي المتميز.

6:- المشروعات والبرامج التربوية المبتكرة