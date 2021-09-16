تردد قناة Dw الألمانية الجديد على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد

قناة Dw أحد القنوات الهامة والمنوعة التي يتم البحث عليها بشكل مكثف عبر الشبكة العنكبوتية، وخاصةً بعد إمكانية تحميلها على النايل سات، حيث قامت إدارة القناة بتحديث تردد قناة Dw على النايل سات، والهوت بيرد، وهذا ما نوضحه من خلال المقال التالي بشكل تفصيلي، تهتم القناة بتقديم المحتوى التعليمي الألماني لجميع الراغبين في تعلم اللغة الألمانية إضافة إلى متابعتها المستمرة لجميع الأخبار العربية وذلك ما تقدمه القناة للجالية العربية بألمانيا، كما تهتم القناة بتقديم برامج منوعة للراغبين في زيارة ألمانيا سوء للسياحة أو للتعلم، لذلك دعونا نتعرف على التردد الأحدث للقناة فيما يلي.

تردد قناة Dw الألمانية الجديد

أحد قنوات التلفزيون الألماني التي تهتم بتقديم محتوى للمشاهد العربي داخل ألمانيا أو خارجها، كما تقوم القناة بتقديم٨ محتوى تعليمي للطلبة في مراحل الدراسة المختلفة، وتسعى الإدارة المسئولة عن القناة باستمرار بتقديم أفضل خدمة لمشاهديها، وخاصةً بعد اتساع رقعة المتابعة.

وزيادة جماهيرية القناة من قِبل الآلاف المشاهدين من ألمانيا وخارجها، ولتقديم أفضل صورة وأجود صوت قامت القناة ببث القناة على تردد جديد سنتعرف عليه في السطور التالية.

تردد قناة Dw

بعد زيادة البحث عن تردد القناة الجديد، من قِبل متابعيها الذين دائماً في ازدياد لمتابعة المحتوى العربي الذي تقدمه للجالية الألمانية، والمهتمين بهذا الشأن، لذا دعونا نتعرف على تردد القناة فيما يلي:

تردد قناة Dw على النايل سات

التردد: 12092.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة Dw على عرب سات

تردد القناة: 12111.

معدل الترميز:27500.

معدل التصحيح: ¾ .

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة Dw على هوت بيرد

تردد القناة: 11045.

معدل التصحيح:¾.

الاستقطاب: عمودي H.

أهم برامج قناة DW

هناك العديد من البرامج الهامة التي يتم بثها عبر قناة dw وتحظى تلك البرامج بمشاهدات عالية للغاية، ومن أهم تلك البرامج ما يلي:

من أهم البرامج الحوارية التي تبث على القناة البرنامج الأسبوعي بتوقيت برلين، والذي يهتم بمناقشة القضايا الدولية.

في الثلاثاء من كل أسبوع يتم متابعة أهم مباريات الكرة ألمانية، وبث خاص للدوري الألماني.

من أهم برامج القناة أيضًا برنامج صنع في ألمانيا، والذي يهتم بتقديم نماذج مؤثرة في مدن ألمانيا، إضافة إلى عدد من اللقاءات من داخل برلين.

ولمتابعة القضايا الأوروبية وأهم الأخبار الخاصة بدول أوربا يمكن متابعة برنامج آراء أوروبا، وهو برنامج منوعات.

لمناقشة قضايا العولمة ومستجداتها يمكن متابعة البرنامج المميز العولمة 3000.

وبهذا نكون قدمنا تردد قناة Dw على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وكذلك الهوت بيرد، إضافة إلى أهم البرامج التي تبثها القناة.