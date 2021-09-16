بوتين يكشف عن أسباب قراره بعزل نفسه

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين فى خطاب ألقاه عبر الفيديو فى جلسة مجلس الأمن الجماعى لمنظمة معاهدة الأمن المنعقدة، اليوم الخميس، فى العاصمة الطاجيكية دوشبنه: "تعرفون أنى لسوء الحظ كنت مضطرا لإلغاء زيارتى إلى دوشنبه فى اللحظة الأخيرة. يؤسفنى ذلك بشكل كبير، ويتعلق ذلك، كما تعرفون، بأنه تم رصد إصابات بفيروس كورونا لدى الأشخاص المقربين مني. ولا يدور الحديث عن شخص أو شخصين، بل عن عشرات الأشخاص. وأنا مضطر الآن لعزل نفسى لعدة أيام".
وكان الكرملين أعلن الثلاثاء، أن الرئيس بوتين، سيطبق نظام العزل الذاتى بعد مخالطته لبعض المقربين منه مصابون بفيروس كورونا.
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