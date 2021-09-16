وأضاف فى مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الخميس، أن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب، حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.
كما اعتبر أن إسرائيل ستحمى حرية الملاحة فى جميع أنحاء العالم، معتبرا أن "هذا الأمر لا يتعلق بمدى بعد الخطر عن بلاده".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائد البحرية الإسرائيلية: كثفنا وجودنا فى البحر الأحمر لمواجهة إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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