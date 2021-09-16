قائد البحرية الإسرائيلية: كثفنا وجودنا فى البحر الأحمر لمواجهة إيران

جدة - نرمين السيد - قال قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد حديثا، إيلى شارفيت، إن بلاده كثفت أنشطتها فى البحر الأحمر "بشكل كبير" لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحرى الإسرائيلى.





وأضاف فى مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس" اليوم الخميس، أن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب، حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.

كما اعتبر أن إسرائيل ستحمى حرية الملاحة فى جميع أنحاء العالم، معتبرا أن "هذا الأمر لا يتعلق بمدى بعد الخطر عن بلاده".