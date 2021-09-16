أستراليا تعلن سبب إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، إن بلاده قررت الاستثمار فى الغواصات الأمريكية التى تعمل بالطاقة النووية، وإلغاء عقدها مع فرنسا لبناء غواصات تعمل بالديزل والكهرباء بسبب البيئة الاستراتيجية المتغيرة.





وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن أمس الأربعاء، عن تحالف أمنى أمريكى جديد مع أستراليا وبريطانيا من شأنه تطوير أسطول غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية. نتيجة لذلك، أخطرت أستراليا فرنسا بأنها ستلغى عقدها مع شركة "دى سى إن اس" المملوك أغلبها للحكومة لبناء 12 من أكبر الغواصات التقليدية فى العالم.

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