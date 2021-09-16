ليبيا تستأنف تصدير النفط من مرفأى السدرة ورأس لانوف

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى وقت سابق من العام الجارى، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على بعض الصادرات، بعد أن قالت الشركات التابعة لها إنها غير قادرة على مواصلة العمل بسبب نقص التمويل من الميزانية.

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