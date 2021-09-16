رابط التسجيل للحصول على البطاقة التموينية لبنان من خلال منصة impact

التسجيل في البطاقة التموينية لبنان، وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أعلنت بشكل رسمي عن إطلاق منصة إلكترونية تعرف باسم منصة impact وهذه المنصة يتم الاستفادة بها لكي يتم تلقي جميع طلبات المواطنين في لبنان لكي يتمكنوا من التسجيل في البطاقة التموينية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي لكي يتجنبوا التجمعات أمام مكاتب المؤسسات الحكومية في ظل الوضع التي الذي تم به البلاد والعالم كله تم إنشاء هذا الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت، لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات التسجيل في البطاقة التموينية لبنان.التسجيل في البطاقة التموينية لبنان
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد توقف الكثير من الأعمال الهامة لأصحاب الدخل المنخفض ازدادت نسبة البطالة بشكل كبير، وبالتالي قامت الحكومة اللبنانية بإنشاء برنامج البطاقات التموينية لكي تقوم بإعطاء الدعم لجميع المستحقين.
وهذا تم الإعلان عنها من خلال البرلمان اللبناني أن الأشخاص المستحقين من هذا الدعم للأسر الفقيرة محدودة الدخل هي من تستحق الحصول على المنحة، وبالتالي ينبغي عليهم فقط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان لكي يتمكنوا من الحصول على دخل شهرى يصل قيمته إلى 390 دولار أمريكي وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل من خلال السطور القادمة.رابط التسجيل للحصول على البطاقة التموينية impact
يمكنكم التسجيل في منصة البطاقة التموينيه لبنان بعد أن أكد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان أنه يتم واجهه جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين وسوف يتمكن أصحاب الدخل المنخفض والفقراء من الحصول على هذه المنحة، وبالتالي سوف يستفيد من حوالي 500 ألف مواطن في كل المدن الموجودة فيه لبنان من خلال هذه المنصة واليكم الخطوات كالآتي:
- أولا أن يتم الولوج إلى منصة البطاقة التموينية impact ثم تبدأ بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على الموافقة بجميع الالتزامات الحكومية وتضغط على كلمة دخول بعد ذلك سوف يتم مراجعة طلبك، وإذا كنت من الأشخاص المستحقين للحصول على الدعم من خلال منصة البطاقة التموينية سوف يتم إرسال إليك رسالة تأكد إنك تمكنت من الحصول على موافقة المنحة.
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التسجيل في البطاقة التموينية لبنان، وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان أعلنت بشكل رسمي عن إطلاق منصة إلكترونية تعرف باسم منصة impact وهذه المنصة يتم الاستفادة بها لكي يتم تلقي جميع طلبات المواطنين في لبنان لكي يتمكنوا من التسجيل في البطاقة التموينية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي لكي يتجنبوا التجمعات أمام مكاتب المؤسسات الحكومية في ظل الوضع التي الذي تم به البلاد والعالم كله تم إنشاء هذا الموقع الإلكتروني عبر الإنترنت، لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات التسجيل في البطاقة التموينية لبنان.التسجيل في البطاقة التموينية لبنان
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد توقف الكثير من الأعمال الهامة لأصحاب الدخل المنخفض ازدادت نسبة البطالة بشكل كبير، وبالتالي قامت الحكومة اللبنانية بإنشاء برنامج البطاقات التموينية لكي تقوم بإعطاء الدعم لجميع المستحقين.
وهذا تم الإعلان عنها من خلال البرلمان اللبناني أن الأشخاص المستحقين من هذا الدعم للأسر الفقيرة محدودة الدخل هي من تستحق الحصول على المنحة، وبالتالي ينبغي عليهم فقط التسجيل في البطاقة التموينية لبنان لكي يتمكنوا من الحصول على دخل شهرى يصل قيمته إلى 390 دولار أمريكي وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل من خلال السطور القادمة.رابط التسجيل للحصول على البطاقة التموينية impact
يمكنكم التسجيل في منصة البطاقة التموينيه لبنان بعد أن أكد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان أنه يتم واجهه جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين وسوف يتمكن أصحاب الدخل المنخفض والفقراء من الحصول على هذه المنحة، وبالتالي سوف يستفيد من حوالي 500 ألف مواطن في كل المدن الموجودة فيه لبنان من خلال هذه المنصة واليكم الخطوات كالآتي:
- أولا أن يتم الولوج إلى منصة البطاقة التموينية impact ثم تبدأ بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك تقوم بالضغط على الموافقة بجميع الالتزامات الحكومية وتضغط على كلمة دخول بعد ذلك سوف يتم مراجعة طلبك، وإذا كنت من الأشخاص المستحقين للحصول على الدعم من خلال منصة البطاقة التموينية سوف يتم إرسال إليك رسالة تأكد إنك تمكنت من الحصول على موافقة المنحة.
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