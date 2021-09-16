خطوات وشروط تعديل المهنة للسعوديين في بطاقة الأحوال المدنية

تعديل المهنة للسعوديين يعد ضروريا لمن يقوم بتغير مهنته من حين إلى اخر فيتم تغير المهنة في بطاقة الأحوال المدنية التي تعد اهم أثبات لشخصية المواطن ألسعودي، يستطيع أي مواطن سعودي من تعديل المهنة في البطاقة عليه الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية الأقرب له مع توفير جميع المستندات المطلوبة للتصحيح، وتقدم للموظف المختص لتصحيح البيانات المطلوبة، وضعت أدارة الأحوال المدنية هناك عدد من الشروط والأوراق المطلوبة من اجل أتمام عملية تحديث البيانات، وتعد الإجراءات سهلة لما يريد تغير مهنته والاستقرار على مهنة ثابت دون صعوبات وفقا لخطوات التغير التي أقرتها الأحوال المدني للمواطنين السعوديين بالمملكة، وفي حالة عدم تعديلها في حالة الانتقال إلى وظيفة جديدة أو بعد الانتهاء من الدراسة وبدء العمل فيجب على الجميع تعديلها لعدم الخضوع للعقوبات.

التوجه إلى اقرب مكتب أحوال مدنية سعودي خلال اوقات العمل الرسمية. تقديم بطاقة الهوية الوطنية ولابد من أن تكون سارية المدة وغير منتهية. يتم تقديم أخلاء الطرف من مسئولي الوظيفة السابقة والمدونة ببطاقة الأحوال المدنية. يتم تقديم أخلاء الطرف من مسئولي الوظيفة السابقة والمدونة ببطاقة الأحوال المدنية. ملء نموذج تغيير المهنة بالبيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق. تقديم الطلب للموظف المختص ليراجع البيانات والوثائق المقدمة ومن ثم يتابع باقي اجراءات التعديل.

يتم ملء نموذج طلب التعديل من خلال موقع وزارة الداخلية. يتم تقديم بطاقة الأحوال المدنية. نسخة من بطاقة الأحوال المدنية. يتم تقديم وثيقة إخلاء الطرف من العمل السابق. تقديم وثيقة إثبات العمل من جهة العمل الجديدة.

الاسم بالكامل كما هو مكتوب في بطاقة الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد.

رقم السجل المدني.

محل الميلاد.

عنوان الإقامة.

الهاتف ورقم الجوال.

جهة العمل وعنوان العمل.

هاتف العمل.

خطوات تعديل المهنة للسعوديين في بطاقة الأحوال المدنيةشروط تعديل المهنة في الأحوال المدنيةنموذج تعديل المهنة في الأحوال المدنيةتحديث بطاقة الأحوال المدنية من خلال ابشر

الدخول على منصة أبشر. اختيار “أبشر افراد”. ثم عليك تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور. ثم التأكيد من تسجيل الدخول من خلال كلمة المرور التي سوف تحصل عليها عبر هاتفك المسجل على منصة أبشر. ثم الضغط على ايقونة “خدماتي”. الضغط فوق “الأحوال المدنية”. ملئ البيانات المطلوبة وتحديد موعد على “الأحوال المدنية”. يتم النقر فوق خدمة “تجديد بطاقة الأحوال المدنية”والضغط على “تأكيد الطلب”.

شروط

تغيير الاسم في الأحوال المدنية



الا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا. يحق للمرأة تغيير اسمها دون موافقة الولي. الحصول على موافقة الوالدين معًا للذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. مراجعة كامل أفراد العائلة في حال الإضافة أو الحذف في اسم العائلة. في حالة حذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة تتم الحذف في السجل المدني فقط. لا يقل الاسم عن رباعي في بطاقة الأحوال بعد الحذف. حجز موعد إلكتروني في الأحوال المدنية لتقديم الطلب.

والجدير بالذكر أن الأحوال المدنية تقدم العديد من الخدمات للمواطنين المملكة لسهولة إنهاء الإجراءات التي تتم من الأحوال المدنية، كما ممن الممكن معرفة خطوات حجز موعد الأحوال المدنية بدون ابشر وذلك لمن لا يمتلكون حساب على منصة ابشر توفيرا للوقت والجهد