بنك التسليف وشروطه الجديدة 2020 والأوراق المطلوبة للقروض المقبولة (زواج – اسره – ترميم)

شروط بنك التسليف الجديدة يتردد عليها الكثير من المواطنين السعوديين لما تقوم به من دور في مساعده الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء عنهم من خلال منحهم عدة قروض تتماشى مع احتياجاتهم وتكون قروض ميسرة أو الدخول في مشاريع تجارية أو اقتصادية يحصلون منها على دخل مادي ثابت.

ويكون أيضا على بعض المقترضين من المتقاعدين والمطلقات وغيرهم الذين لايستطعون مواجه الغلاء أو مصاريف الزواج التقديم على هذه القروض كما يوجد هناك شروط بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء قرض ثاني، ويعتبر بنك التسليف التابع لبنك التنمية الاجتماعية من اهم هذه البنوك التي تعمل على تقديم قروض ميسرة وفى بعض الآحيان بدون فوائد وطويلة الأجل وتكون بذلك وسيلة للنهوض بالدخل لمواجهة الأضرار نتيجة الإصلاحات في المملكة، كما اعلن البنك السعودي للتسليف والادخار اليوم التعديلات الجديدة في لائحة القروض الاجتماعية للحالات التي تُستثنى من اللائحة لعموم المواطنين. موضحاً أن رفع الحد الأعلى للدخل الشهري جاء نظراً إلى صدور الأوامر السامية بإضافة بدل غلاء المعيشة إلى أصل الراتب، كما أن قروض بنك التسليف تعد متاحة لا اغلب فئات المجتمع السعودي من الرجال (موظف شركة حكومية وموظف قطاع خاص ومتقاعد حكومي ومتقاعد تأمينات أو طالب) ومن النساء (موظفة حكومية أو موظفة شركة حكومية وموظفة قطاع خاص أو متقاعدة حكومي ومتقاعدة تأمينات أو ربة منزل)

شروط بنك التسليف الجديدة2020

ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات التي من بينها قروض بنك التسليف للزواج والأسرة، فضلاً عن استعادة المبالغ الزائدة، ومن أبرز تلك الخدمات هي الاستعلام عن بنك التسليف وهي الخدمة التي يُقدمها بنك التنمية الاجتماعية للاستعلام عن القروض، التي تم الحصول عليها من قِبل المقترض بعد إتمام كافة الشروط المتعلقة ببنك التسليف.

لقبول الطالبات للحصول على القرض يوجد بعض الشروط منها:

أن يكون سعودي الجنسية.

لا يكون مدينا للبنك بأي قرض آخر

تقديم المستندات والوثائق المطلوبة والضمانات المطلوبة.

أن لا يتجاوز دخلة عن 10الف ريال أو لا يزيد دخلة السنوي عن 120 ألف ريال سعودي.

الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ستون ألف ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.

تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة التمويل.

يجب تقديم كفالة شخصية من موظف حكومي أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.

تسديد أول قسط يبدأ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ صرف مبلغ التمويل.

على العميل تسديد مبلغ التمويل المقدم له حسب الأقساط الشهرية المعتمدة.

يكون تسديد مبلغ التمويل عن طريق الوسائل التي يحددها البنك.

شروط قرض تمويل الزواج

وقد شهدت الفترة الأخيرة انتشار اسم البنك بين المواطنين لما له من أهمية فيما يتعلق بالإقراض والتسليف بشكل عام، واصبح قرض الزواج من القروض التي لا يُمكن أنكار أهميتها التي في الآونة الأخيرة.

أن يكون الزواج للمرة الأولى ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأذأ كانت تحمل جنسية اخرى يجب الحصول على موافقة الزوج من الجهة المختصة. تقديم عقد زوج رسمي موثق من المحكمة المختصة ولا يكون مر علية عامين. ألا يكون لديه سجل تجاري. يجب أن يقدم المستندات والوثائق والضمانات المطلوبة. يجب أن يكون منتظماً في تسديد ما اقترضه في السابق من البنك.

كما أن تكون الأولوية لتمويل قرض الزواج خصوصا من كان لأول مرة لصاحب الراتب الأفل على حسب نصيب الفرد من الراتب، كما أن يتم تحضير النماذج والاستمارات وفقا للوائح وقوانين البنك مما يتماشى مع إيرادات الدولة.

تعبئة نموذج (تعهد جهة العمل) رقم 104, في حال كان العميل موظف حكومة , أو موظف في احد الشركات الكبرى لمعترف بها , مع صورة طبق الأصل من النموذج . تعبئة نموذج (كفالة شخصية) رقم 105 , والخاص بالكفالة الشخصية , هذا في حال مقدم طلب القرض لا يعمل أو موظفا أهليا في غير الشركات الكبرى , أم إذا كان موظفا أهليا يجب عليه أحضار برنت من التأمينات الاجتماعية و وصورة طبق الأصل من النموذج . صورة من كرت العائلة + صورة الهوية الوطنية . تقديم تعريف من جهة العمل لمقدم طلب القرض وذلك في حال أذا كان موظفا أهليا , ويكون هذا التعريف مصدقا من الغرفة التجارية ,وموضح فيه الراتب الإجمالي لمقدم الطلب . تقديم تعريف من جهة عمل الكفيل, حيث يشترط أن يكون بتاريخ حديث وبحد اقصي شهرين. في حال كان مقدم الطلب طالبا , يقدم تعريف طالب من الجهة التعليمية التابع لها . صورة من بطاقة الكفيل , حال وجوب وجود كفيل . تقديم أصل مصادقة من البنك على رقم الحساب البنكي متضمنا رقم الايبان واسم صاحب الحساب ومختوما بختم البنك . بالنسبة للموظف يجب تقديم كشف حساب بنكي يتضمن رواتب ثلاثة اشهر ماضية . مشهد من مصلحة التقاعد إذا كان المتقدم متقاعد . تقديم إقرار و تفويض للبنك بالاستقطاع من راتب العميل في حالة كان موظفا متقاعدا . تقديم تفويض من المقترض وكفيله , يتيح للبنك الاستعلام عن بينات المواطنين من موقع الأحوال المدنية الإلكتروني .

والأوراق المطلوبة لقروض(الزواج والترميم وقرض اسره)

الضمانات مقابل القرض

1. كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك.

2. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض .

3. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.

4. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك.

ألا يتجاوز دخل الفرد مبلغ 2000 ريال. يتم حساب الأبناء تحت سن الرابعة والعشرون لم يكن متزوجا أو موظفا.

شروط تمويل الأسرة

كما يتم منح الأيتام الأفل من 18 عام القصر تمويل اسره أو ترميم عن طريق الولي الشرعي وكذلك الزوجة المهجورة.

كما أن الكثير يرغبون في الحصول على هذا القرض حتى يستخدمونه في عمل مشروعاً مميزاً ينهض بمستوى الاقتصاد بالمملكة ويقوم بتدعيم الاقتصاد القومي للمملكة ويكون سبباً في تشغيل أعداداً كبيرة من العاطلين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية

أن يكون مر على البناية التي يرغب بترميمها خمس سنوات. يجب تسديد كافة الأقساط المالية أولا إذا كان العقار مرهون قبل التقديم. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. إذا تم نقل مليكه العقار إلى احد الأقارب يجب مرور عامين. يجب أن يكون القرض بغرض ترميم منزل تعود ملكيته لصاحب الطلب مع إبراز ما يثبت الملكية كالصك الشرعي أو عقد التملّك من وزارة الإسكان. يجب تقديم جميع التصاريح الخاصة بأعمال الترميم مع بيان بالأعمال التي سيتم تنفيذها وتكلفتها التقديرية.

شروط قرض الترميم

كما أن يقوم بنك التسليف السعودي بدعم وتمويل المشاريع الشبابية الجديدة في كافة الأنشطة للعمل بالنهوض بالاقتصاد في المناطق الأفل نشاطا أو تجارة ،ويدعم بنك التسليف جميع المشاريع المقدمة بحد اقصي للتمويل 4 مليون ريال .

نوع القرض المطلوب. الاسم الرباعي للمتقدم. رقم الهوية الوطنية للمتقدم. رقم هاتف المتقدم. الشركاء في القرض أن وجدوا. رقم ومصدر وتاريخ الحفيظة. رقم العقد. مكان القرض.

شروط الكفيل ببنك التسليف 2020

1- يشترط أن يكون مواطن سعودي.

2- لا يجوز أن يكون ضامن للبنك في قرض اخر.

3- يشترط أن يكون منتظم في الدفع اذا كان مقترض من البنك.

4- يشترط تقديم الوثائق الأزمة التي تحددها اللائحة التنفيذية بالبنك.

5- يجب إتاحة الضمانات اللازمة التي تحددها اللائحة بالبنك.

6- يجب أن يساوي القسط الشهري للقرض ثلث المرتب الصافي.

1. كفالة صادرة من جهة عمل صاحب الطلب وفقا للضوابط التي يقرها البنك.

2. تقديم رهن عقاري لا تقل قيمته عن قيمة القرض .

3. كفالة شخصية من موظف حكومي يغطي ثلث راتبه قيمة القسط الشهري للقرض أو من موظف في إحدى الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس المال.

4. أي ضمانات أخرى يقبلها البنك.

الدخول على الموقع الرئيسي الخاص ببنك التسليف والادخار.

تقديم ما يُؤكَد الدخل المادي المحدود للمتقدم بالتماس الإعفاء.

إرفاق صورة البطاقة العائلية.

تقديم كل التقارير الطبية الخاصة بالمتقدم على طلب الإعفاء والتوقيع على الطلب بالاسم الرباعي.

كتابة رقم الهوية الوطنية وإرسال الطلب إلى بنك التسليف.

الدخول الى موقع بنك التنمية الاجتماعية. ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية ويتم الدخول على الاستعلامات بعد ذلك الدخول على الاستعلام عن إسقاط القروض ثم كتابة البيانات المطلوبة للاستعلام ومنها رقم الطلب ويتم استكمال الخطوات المطلوبة لإتمام الخدمة.

الدخول إلى موقع بنك التسليف. ثم تسجيل الدخول الى الحساب. يتم إدخال رقم الهوية الخاص بك. إدخال الرقم المكتوب في العقد الذي تم توقيعه من طرف المقترض لصالح البنك. بعد ذلك كتابة الاسم الرباعي وإدخال رقم الهاتف والعنوان والتوقيع على الطلب. كتابة أسماء الشركاء أثناء تسجيل طلب الإعفاء في حالة تواجدهم.

طريقة التقديم على طلب استثناء بنك التسليف:الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليفإعفاء قرض بنك التسليف والادخار برقم الهوية

والجدير بالذكر يمكن للمواطنين الحصول على قروض وتسديدها على شهور طويلة وبدون دفع فوائد.

الجدير بالذكر أن إلى جانب شروط البنك يوجد خدمات اخرى يقدمها بنك التسليف وهى التي أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار عن توفير خط تلفوني ساخن للنظر في شكاوى العملاء الذين يواجهون مشاكل في السداد وهو الرقم الموحد 920008002 لتلقي اتصالات العملاء وسماع اقتراحاتهم وطلباتهم من خلال الخط الساخن، ويمكن ايضا الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف وخطوات إسقاط القروض.

والجدير بالذكر أن الكثير يرغبون في الحصول على هذا القرض حتى يستخدمونه في عمل مشروعاً مميزاً ينهض بمستوى الأمة ويقوم بتدعيم الاقتصاد القومي للمملكة، ويكون سبباً في تشغيل أعداداً كبيرة من العاطلين الموجودين داخل البلاد.