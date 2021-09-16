I Pad mini أحدث إصدارات شركة أبل فيما يخص الأجهزة اللوحية

أطلقة شركة أبل الشركة الرائدة في مجال الأجهزة اللوحية التابلت إصدارها الجديد I Pad mini الذي يتميز بشكل عصري وجذاب وبحجم صغير كما أنه متوفر بعدة ألوان مبهرة وسنتعرف معًا على مواصفاته الشكلية والداخلية والتي هي بالتأكيد ذات كفاءة عالية كما هو معتاد من Apple. مواصفات I Pad mini الشكلية يتميز الجهاز اللوحي الجديد من أبل بتصميم عصري جذاب كما يأتي بعدة ألوان مبهجة وجميلة منها الوردي والرمادي.

يبلغ طول (IPad mini) 195.4 مم ويبلغ عرضه 134.8 مم أما سمكه فيقدر ب 6.3 مم.

وبالنسبة للوزن تأتي موديلات wi- fi بوزن 293 جرام وموديلات wi- fi + cellular بوزن 297 جرام.

في أعلى الجهاز يوجد مكبر للصوت ستيريو، كما توجد أزرار لضبط مستوى الصوت، وأخيرًا الزر العلوي يوجد في أقصي اليمن مستشعر touch ID.

كاميرا خلفية وأخرى أمامية وسنتحدث عن مواصفاته لاحقًا.

موصل مغناطيسي.

يوجد مدخل موصل usb- c.

وبالنسبة لموديلات cellular يوجد مكان لشريحة Nano- SIM.

يأتي مع الجهاز في العلبة كابل للشحن usb- c بطول متر ومحول للطاقة usb- c قدرته 20 وات.

توجد سعتين للجهاز إما 64GB أو 256GB.

وفيما يخص الشريحة فهي A15 Bionic بنيتها 64- bit. مواصفات شاشة الجهاز جودة الشاشة من أول ما يبحث عنه المستخدمين.

ويأتي I Pad mini بشاشة Liquid retina مقاسها 8.3 إنش.

تأتي الشاشة بتكنولوجيا IPS وبإضاءة خلفية LED.

تتميز بوضوح 2266 * 1488 وكثافة 326 بيكسل لكل إنش.

سطوع الشاشة يصل لدرجة 500 شمعة للمتر المربع.

بها طبقة مضادة للانعكاس وأخرى مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع. مواصفات كاميرات I Pad mini يأتي جهاز I Pad mini بكاميرا خلفية واسعة 12 MP.

بفتحة عدسة 1.8/ f وبها تصغير وتكبير رقمي حتى 5*.

ميزة التصوير البانورامي حتى 63MP.

بها تثبيت تلقائي للصور ونمط خاص للتصوير المتتابع.

وكاميرا أمامية واسعة جدًا FaceTime HD.

تسجل فيديوهات Hd حتى 1080p والمعدل يصل إلى 60 إطار في الثانية.

تسمح بالتثبيت مع التصوير السريع للفيديو.

بها ميزة تصحيح العدسة.

ميزة التقاط مجموعة ألوان للصور ولما يسمى Live Photos.

بها قدرة متطورة على تحديد ومعرفة الموقع الجعرافي للصورة. الوسوم

أطلقة شركة أبل الشركة الرائدة في مجال الأجهزة اللوحية التابلت إصدارها الجديد I Pad mini الذي يتميز بشكل عصري وجذاب وبحجم صغير كما أنه متوفر بعدة ألوان مبهرة وسنتعرف معًا على مواصفاته الشكلية والداخلية والتي هي بالتأكيد ذات كفاءة عالية كما هو معتاد من Apple. مواصفات I Pad mini الشكلية يتميز الجهاز اللوحي الجديد من أبل بتصميم عصري جذاب كما يأتي بعدة ألوان مبهجة وجميلة منها الوردي والرمادي.

يبلغ طول (IPad mini) 195.4 مم ويبلغ عرضه 134.8 مم أما سمكه فيقدر ب 6.3 مم.

وبالنسبة للوزن تأتي موديلات wi- fi بوزن 293 جرام وموديلات wi- fi + cellular بوزن 297 جرام.

في أعلى الجهاز يوجد مكبر للصوت ستيريو، كما توجد أزرار لضبط مستوى الصوت، وأخيرًا الزر العلوي يوجد في أقصي اليمن مستشعر touch ID.

كاميرا خلفية وأخرى أمامية وسنتحدث عن مواصفاته لاحقًا.

موصل مغناطيسي.

يوجد مدخل موصل usb- c.

وبالنسبة لموديلات cellular يوجد مكان لشريحة Nano- SIM.

يأتي مع الجهاز في العلبة كابل للشحن usb- c بطول متر ومحول للطاقة usb- c قدرته 20 وات.

توجد سعتين للجهاز إما 64GB أو 256GB.

وفيما يخص الشريحة فهي A15 Bionic بنيتها 64- bit. مواصفات شاشة الجهاز جودة الشاشة من أول ما يبحث عنه المستخدمين.

ويأتي I Pad mini بشاشة Liquid retina مقاسها 8.3 إنش.

تأتي الشاشة بتكنولوجيا IPS وبإضاءة خلفية LED.

تتميز بوضوح 2266 * 1488 وكثافة 326 بيكسل لكل إنش.

سطوع الشاشة يصل لدرجة 500 شمعة للمتر المربع.

بها طبقة مضادة للانعكاس وأخرى مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع. مواصفات كاميرات I Pad mini يأتي جهاز I Pad mini بكاميرا خلفية واسعة 12 MP.

بفتحة عدسة 1.8/ f وبها تصغير وتكبير رقمي حتى 5*.

ميزة التصوير البانورامي حتى 63MP.

بها تثبيت تلقائي للصور ونمط خاص للتصوير المتتابع.

وكاميرا أمامية واسعة جدًا FaceTime HD.

تسجل فيديوهات Hd حتى 1080p والمعدل يصل إلى 60 إطار في الثانية.

تسمح بالتثبيت مع التصوير السريع للفيديو.

بها ميزة تصحيح العدسة.

ميزة التقاط مجموعة ألوان للصور ولما يسمى Live Photos.

بها قدرة متطورة على تحديد ومعرفة الموقع الجعرافي للصورة.

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