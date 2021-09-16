جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة الفرنسية، إن مقتل زعيم داعش فى منطقة الساحل جاء بعد اختراق المجموعة من الداخل، مضيفة نواصل منع داعش والقاعدة من محاولة التمركز فى منطقة الساحل.
وتابعت، أن زعيم داعش الذى تم قتله مسؤول عن هجمات فى نيجيريا وبوركينا فاسو ودول أخرى، لافتة إلى مسؤوليته عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فى الساحل منذ عام 2013.
وأوضحت أن داعش لديه بعض النقاط التى يتمركز فيها بمنطقة الساحل، مؤكدة مواصلة دعم جيوش دول الساحل لمواجهة الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن مقتل زعيم داعش فى منطقة الساحل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.