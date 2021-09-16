وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن مقتل زعيم داعش فى منطقة الساحل

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزيرة الفرنسية، إن مقتل زعيم داعش فى منطقة الساحل جاء بعد اختراق المجموعة من الداخل، مضيفة نواصل منع داعش والقاعدة من محاولة التمركز فى منطقة الساحل.

وتابعت، أن زعيم داعش الذى تم قتله مسؤول عن هجمات فى نيجيريا وبوركينا فاسو ودول أخرى، لافتة إلى مسؤوليته عن مقتل نحو 3 آلاف شخص فى الساحل منذ عام 2013.

وأوضحت أن داعش لديه بعض النقاط التى يتمركز فيها بمنطقة الساحل، مؤكدة مواصلة دعم جيوش دول الساحل لمواجهة الإرهاب.