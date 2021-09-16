ألمانيا.. حملة اعتقالات بعد تهديدات بهجوم على كنيس يهودى

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة ولاية شمال الراين ويستفاليا على تويتر "لدينا حاليًا مؤشرات على وجود خطر محتمل فيما يتعلق بمنشأة يهودية فى هاجن". وتابعت "تم تكثيف تدابير الحماية التى تتخذها الشرطة وفقًا لذلك.. نحن على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية". وأضافت أنها "أغلقت الشوارع المحيطة بالمعبد"، متابعة "لا يمكننا حاليا تقديم معلومات عن مدة الإغلاق".

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