البرلمان الأوروبى: شخصيات سياسية لبنانية عطلت تحقيق انفجار مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وفى غضون ذلك، يعتصم عدد من أهالى شهداء مرفأ بيروت أمام قصر العدل فى بيروت، رفضا للتدخلات السياسية فى القضاء واستنكارا لعدم محاسبة المتهمين فى انفجار المرفأ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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