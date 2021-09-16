رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021 كيفاش للحصول على المنحة

التسجيل في منحة 300 دينار تونس كيفاش، يهتم الكثير من المواطنين في دولة تونس بالاهتمام بمعرفة أهم خطوات التسجيل في منحة 300 دينار التي تم تقديمها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها عبر الإنترنت، لهذا يمكن للجميع تسجيل الدخول في منحة 300 دينار 2021 تونس، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات التسجيل وخطوات الحصول على المنحة بالتفصيل.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021 منحة وزارة الشؤون الاجتماعية

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة تونس بتحديد فئة محددة لإمكانيات الحصول على هذه المنحة حيث يتم صرفها لجميع العائلات الفقيرة أو الأشخاص أصحاب الدخل المنخفض.

يحصل على منحة ال 300 دينار الأشخاص الذين لديهم بطاقات معالجة مجانية أو الأشخاص الذين يحصلون على علاج من الدولة بمصاريف قليلة، وبالتالي أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه يتم الحصول على هذه المنحة من خلال رقم 8 0 1 0 1 0 2 1.

يوجد بعض الخطوات الهامة التي ينبغي على الجميع اتباعها لكي يتمكنوا من التسجيل في هذه المنحة التونسية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على المنحة 300 دينار واليكم الخطوات وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني التونسي الرسمي عبر الانترنت ثم الضغط على منح 300 دينار التونسي. بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وتضيف رقم الهوية والهاتف وجميع البيانات المطلوبة وتتأكد من كتابتها بشكل صحيح. بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة الانتهاء وتضغط على المربع الأزرق وذلك ليتم التأكيد أنك قمت بالتسجيل وبعد ذلك يمكنك انتظار الحصول على منحة 300 دينار 2021 تونس.

يمكنك التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال بعض الخطوات المحددة وهي كالآتي: