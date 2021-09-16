رابط التسجيل وشروط الحصول على البطاقة التموينية من وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان impact

التسجيل في البطاقة التموينية لبنان، شهد محرك البحث ومنصات التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المواطنين اللبنانيين يقومون بالبحث رابط وكيفية التسجيل للحصول على الدعم الحكومي التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عبر البطاقات التمونية، وذلك لدعم الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا عن رابط التسجيل للحصول على الدعم من خلال بطاقات التموين بالإضافة إلى مجموعة شروط وضعتها الوزارة لتحديد من هم الذين يستحقون الدعم، وبما أننا نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني على توفير جميع الخدمات لمتابعينا الكرام لذلك سوف نستعرض في هذا البيان كافة المعلومات للتسجيل في الحصول على البطاقة التمونية في دولة البنان.

إصدار البطاقة التموينية في لبنان

تسعى الحكومة اللبنانية في تحسين أوضاع المعيشة بعد أن شهدت لبنان أزمة اقتصادية في الآونة الأخيرة وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، حيث تعمل الحكومة في اللبنان على تخفيف العبء الواقع المواطنين نتيجة الأزمة التي مرت بها الدولة اللبنانية، وحيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديم 25 دولار شهريا لكل فرد من أفراد الأسرة المستحقة للدعم و 126 دولار شهريا لكل أسرة لمدة عام واحد.

موعد التسجيل للحصول على الدعم

أعلنت الحكومة اللبنانية عن فتح باب التسجيل للحصول على الدعم من خلال البطاقة التموينية يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021 ويستمر التقديم حتي يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021.

شروط الحصول على الدعم عبر البطاقة التمويلية

هناك عدة شروط أعلنتها وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على الدعم، سنعرضها لكم عبر النقاط الآتية:

يشترط أن لا يزيد إجمالي الدخل للأسرة في هذا العام عن 10,000 دولار أمريكي أو ما يماثلها من العملات الأخري.

يجب أن لا تغادر الأسري الدولة أكثر 90 يوما خارج أراضي لبنان.

لابد من توافر الهوية الوطنية للمتقدم للعائلة للتسجيل في الدعم.

يجب الموافقة على تفويض رب الأسرة لاستلام الأموال الخاصة بالدعم.

رابط وخطوات التسجيل للحصول على البطاقة التموينية لبنان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط التسجيل للحصول على البطاقة التموينية وتسجيل رب الأسرة كافة أفراد الأسرة أو العائلة في الطاقة التمونية، واليك خطوات التسجيل لطلب الحصول على البطاقة التموينية عبر الرابط الرسمي impact.