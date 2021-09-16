تجديد وإصدار جواز السفر السعودي عن طريق أبشر 1443 الخطوات والرسوم المطلوبة

تجديد وإصدار جواز السفر السعودي عن طريق أبشر 1443 والرسوم المطلوبة وكيفية تجديده. تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم العديد من الخدمات المختلفة لمواطنيها. كما تسعى من أجل تحويل جميع الخدمات التي تقوم بتقديمها للمواطن إلى الصورة الرقمية. فهي تحاول الاستفادة من التطور الهائل في الثورة التكنولوجية الحديثة لتحويل الخدمات إلى الشكل الإلكتروني. كما أن من أهداف تحول الخدمات إلى الشكل الإلكتروني هو تقليل التزاحم وكذلك توفير الوقت والجهد للمواطن. ويعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن في المملكة العربية السعودية هي منصة أبشر. حيث يتم من خلالها إنجاز العديد من الخدمات وأهمها جواز السفر السعودي. واليوم سوف نقدم لكم طريقة إستخراج جواز السفر السعودي عن طريقها وكذلك تحديده والرسوم المطلوبة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية وأهم الأوراق المطلوبة وشروط فيزا الزيارة.

تجديد وإصدار جواز السفر السعودي عن طريق أبشر 1443

تعتبر منصة أبشر من أهم وأكبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. حيث توفر منصة أبشر الكثير من الخدمات التي يتمكن المواطن من إنجازها عن طريقها بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المؤسسات. وكذلك فأهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للأفراد داخل المملكة هو إمكانية استخراج جواز سفر سعودي بشكل إلكتروني. حيث يتمكن الشخص من استخراج جواز سفر سعودي وهو في منزله عن طريق هاتفه وسوف يصل إليه جواز السفر عن طريق البريد.

الخطوات المطلوبة للإصدار والتجديد

حتى يتمكن الفرد من استخراج جواز السفر السعودي من خلال أبشر عليه القيام ببعض من الخطوات البسيطة. والتي يمكننا عرضها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر ثم الدخول على خيار المواطنين ثم الضغط على خدمة الجوازات ومنها الضغط على إصدار جواز سفر سعودي ثم القيام بتقديم طلبك ومن ثم سوف يتم إرسال رسالة لك برقم المعاملة حتى تقوم بسدادها كما تتمكن من سداد الرسوم المطلوبة من خلال نظام سداد المدفوعات الإلكترونية

وللقيام بتجديد جواز السفر السعودي نقوم بنفس الخطوات السابقة ولكن بدلاً من الضغط على خدمة إصدار نقوم بالضغط على تجديد جواز السفر السعودي.

الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر

لقد قامت الحكومة السعودية بتحديد مبلغ الرسوم المالية التي يجب القيام بتسديدها حتى يتمكن الفرد من إصدار جواز السفر. ويمكننا عرض الرسوم المطلوبة كما يلي: