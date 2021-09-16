تمويل قصير الأجل الأهلي السعودي 100,000 ريال لمدة 12 شهرا بالمملكة

تمويل قصير الأجل الأهلي السعودي 100,000 ريال لمدة 12شهرا يتميز المصرف الأهلي بتقديمه منتجات التمويل الإسلامي، ويعتبر افضل منتج تمويل يغطي متطلبات العملاء، قصير الأجل في 12 شهرا للسداد، وسهولة الإجراءات البنكية، واستلام المبلغ وفقا للشروط والمحددات، ويتميز البنك بوضع خدمات كثير للعملاء، ويتميز بسهولة الإجراءات البنكية، ويقدم البنك خدمات كثيرة لعملائه، من تمويلات شخصية، للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، ثم هناك أيضا قروضا للوافدين للمملكة، سواء رغبت في تجديد منزلك، التخطيط لإجازتك، إكمال تعليم أبنائك، أو مهما كان هدف التمويل الذي تنشده، فإن تمويل الأهلي الشخصي يلبي ذلك ويحقق كافة تطلعاتك المعيشية، والتمويل قصير الأجل يبدأ من 20,000 ألف ريال إلي 100,000 ريال سعودي، وفترات سداد من 6 شهور إلي سنة كاملة.

شروط وطريقة التقديم ومميزات تمويل الأهلي السعودي للسيارات بالمملكة

تمويل قصير الأجل الأهلي السعودي 100,000 ريال لمدة 12 شهرا

هناك مميزات عديدة من البنك الأهلي السعودي بالمملكة وهي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم الموافقة الفورية. أقساط ميسرة قصيرة الأجل من 3 شهور – 12 شهرا. إمكانية السداد المبكر. ثم إمكان تأجيل القسط في شهر رمضان. تامين في حالة الوفاة أو العجز الكلي، حسب شروط وأحكام بوليصة التامين.

أن تكون تعمل بأحد القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو شركة كبري. ثم الحد الأدنى للراتب 3000 ريال للسعودين، أما المقيم 4000 ريال سعودي. الحدني الأدنى للخدمة في القطاع الحكومي شهر للسعوديين، أما المقيم 3 اشهر في القطاع الخاص. يتراوح مبلغ التمويل من من 20,000 ألف ريال إلي 100,000 ريال سعودي. ثم لايقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، عند استحقاق اخر قسط للسعودين. أما المقيم لا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن سنة، عند استحقاق اخر قسط. تطبق الشروط والأحكام، رسوم إدارية 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل، وتبلغ قيمة الضريبة المضافة 15% من الرسوم الإدارية، ومعدل النسبة السنوي يشمل مبلغ الرسوم الإدارية.

زيارة فرع البنك لتقديم الطلب. ثم تقديم المستندات المطلوبة. تحديد مواصفات التمويل، والمدة اللازمة للتقسيط، لاختيار برنامج التمويل. ثم التوقيع علي نموذج الطلب. بعد الموافقة يتم اختار العميل بالموافقة، رسالة نصية علي الجوال.

بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين. ثم الإقامة للمقيم بالمملكة. خطاب من جهة العمل، نوع الوظيفة، الراتب الشهري، تاريخ الالتحاق بالعمل، البدلات التي يتقاضاها أن وجدت.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للبنك. ثم تسجيل الدخول، اختار التمويل قصير الأجل. الضغط علي تقدم الآن. تعبئة جميع البيانات المطلوبة، المعلومات صحيحة، وفي المكان المخصص لذلك. ثم تتلقي أشعارا علي هاتفك المحمول بالموافقة أو الرفض علي التمويل.

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التقديم لعروض البنك الأهلي السعودي الجديدة للسيارات وشروط التمويل بالمملكة