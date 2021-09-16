محمد بن زايد يبحث مع جونسون في لندن مستجدات الشرق الأوسط

استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس في داونينغ ستريت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون "علاقات الصداقة و التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".
وكان الشيخ محمد بن زايد قد التقى، الأربعاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحث الزعيمان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والفرص الواعدة لتطويرها وتنميتها في مختلف الجوانب لما فيه المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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