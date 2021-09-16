رئيس الوزراء البريطانى يستقبل ولى عهد أبوظبى فى داونينج ستريت

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد مع بوريس جونسون، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجى بين دولة الإمارات وبريطانيا.

كما سيتطرق ولى عهد أبوظبى وجونسون إلى عدد من القضايا و المستجدات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد اختتم أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى فرنسا، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية.