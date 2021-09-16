جونسون: التعاون مع أستراليا وأمريكا سيخفض تكلفة الغواصات النووية

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، خلال كلمته أمام مجلس العموم بشأن التحالف الجديد مع الولايات المتحدة وأستراليا، إن بريطانيا ستواصل التعاون مع أستراليا فى المجالات العسكرية، مشيرا إلى أن لندن ستركز على المجال الدفاع فى المحيطين الهندى والهادئ.
وأوضح رئيس الوزراء البريطانى أن التحالف مع الولايات المتحدة وأستراليا سيوفر للمملكة آلاف الوظائف، كما سيخفض تكلفة الغواصات النووية من الجيل الجديد.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن أمس الأربعاء، تشكيل تحالف أمنى استراتيجى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ يضم كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، فى مشروع يهدد بتقويض الطموحات الفرنسية فى المنطقة.
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