مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إنه قد تم تحديد هوية القاتل، وهو من السكان المحليين. وأضافت أن سبب الحادث يعود إلى خلاف نشأ بينه وبين العائلة المغدورة التى كانت تعيش إلى جانبه. وبسبب هذا الخلاف قام الرجل بهجوم على أفراد الأسرة، مما أدى إلى وقوع ضحايا.

وبعد ذلك توجه الرجل إلى منطقة مجاورة حيث حاول تنظيم تفجير فى مقر الشرطة المحلية، الأمر الذى أدى إلى إصابة رجل شرطة واحد. وتمكن المهاجم من الهروب من مكان الحادث. وتقوم الشرطة المحلية الآن بعملية البحث عنه.