“عاجل” وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية 1443// 810 وظيفة لحملة الابتدائية فيما فوق

البحث عن وظيفة هو الشغل الشاغل لمعظم الشباب في جميع الدول العربية، ومنذ أن أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية عن توافر عدد 810 وظيفة إدارية وفنية متنوعة للشباب السعودي، المتميز والباحث عن فرصة عمل حقيقية من حملة الشهادة الابتدائية فيما فوق، أصبت من أشهر موضوعات البحث المكثف من أغلب الشباب السعودي عبر مختلف محركات البحث على الإنترنت، من أجل معرفة الشروط ورابط التسجيل وموعد فتح التسجيل، وحددت الإدارة العامة للخدمات الطبية بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغب في التسجيل للوظائف سوف نقدمها لكم من خلال موقعكم المتميز ثقفني داخل المقال فتابعونا.

الدخول على رابط msd.med.sa. أضغط على زر الوظائف المتاحة. قم بالإطلاع على الوظائف الشاغرة بدقة. قم بالتسجيل على الوظيفة التي تناسب مؤهلك العلمي وخبراتك. أضغط على تأكيد التسجيل وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة في حالة القبول المبدئي للوظائف.

ممرضة مسجلة.

مشرف حسابات.

محلل قواعد بيانات.

سكرتير.

مطور تطبيقات.

عامل.

سائق صهريج.

مأمور مستودع.

مدير وحدة الخدمات.

مرافق عربة جولف.

مرافق حافلة.

مساعد إداري العقود.

فني ميكانيكي.

دهان مركبات.

مخطط مواد صيدلانية أول.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حاصل على شهادة الابتدائية فيما فوق وتكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة. أن لا يكون قد سبق له العمل في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية وتم فصله منها لأي سبب. أن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن أداء عملة وأن يجتاز الكشف الطبي المقرر من قبل اللجنة الطبية المختصة. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقررها لجنة القبول.

رابط وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعوديةمسميات الوظائف المتاحة بالخدمات الطبيةالشروط العامة للتقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعوديةموعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية

يبدأ التقديم على الوظائف بداية من اليوم الخميس الموافق 2021/09/17، وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب للوظائف.

الإدارة العامة للخدمات الطبية السعودية

هي إحدى إدارات وزارة الدفاع السعودية معنية بتقديم الخدمات الطبية لكافة منسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم، عبر مختلف محافظات المملكة، تم أنشاء هذه الإدارة عام 1947 ميلادي، يقع المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض العاصمة، تضم 25 مستشفى وأكثر من 150 مستوصف في جميع المحافظات والمدن الرئيسية بالمملكة،