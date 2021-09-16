كشف الأسباب الكاملة لانتحار "فتاة سيتي ستارز" بمصر

حصل موقع "دوت الخليج" على تفاصيل التحريات الكاملة التي جمعتها أجهزة الأمن المصرية حول واقعة انتحار فتاة بمركز تجاري شهير في القاهرة، وهي الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا وسببت صدمة وحزن كبيرين خلال الساعات الماضية.

وحسب تحريات الأمن المصري فإن الفتاة تدعى ميار.س (23 عاما) مقيدة بالفرقه الرابعة بكلية طب الأسنان، ومقيمة في شارع عبد الشافي محمد في مدينة نصر شرقي القاهرة، وأنها ألقت نفسها من الدور السادس داخل مول سيتى ستارز بنفس المنطقة، وتم نقلها لمستشفى رابعة العدوية وتوفيت فور وصولها.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى إحدى صديقات الفتاة المنتحرة وتدعى نيرة. س(23 عاما) طالبه بكليه طب الأسنان ومقيمه في الرحاب بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

صديقة الفتاة قالت في استجواب أجهزة الأمن لها إنها كانت بصحبة الفتاة المنتحرة داخل "كافيه سيلنترو" بمول سيتى ستارز حتى الساعة الخامسة، مساء الأربعاء، وانصرفت وتركتها بمفردها، موضحة أن المتوفية تعاني من حاله نفسية واكتئاب شديد لشعورها بالاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أسرتها.

وأضافت أنها أخبرتها برغبتها في الانتحار، لكنها هدأت من روعها ولم تأخذ كلامها على محمل الجد.

كذلك ناقشت أجهزة الأمن والد الفتاة المنتحرة وعمره 60 عاما، وهو لواء طبيب جراحه بالمعاش، وبرر إقدام ابنته على الانتحار بسبب قيامه بالتضييق عليها من الخروج من المسكن عن الحد الطبيعي.

وأخطرت أجهزة الأمن النيابة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، واستدعاء شهود الواقعة لاستكمال التحقيقات.