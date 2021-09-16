ألمانيا تكشف هوية أحد المعتقلين فى محاولة الهجوم على الكنيس اليهودى

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الألمانية، قد أعلنت اعتقال عدة أشخاص بعد تهديدات بهجوم على كنيس يهودى فى منطقة "هاجن".

وقالت شرطة ولاية شمال الراين ويستفاليا على تويتر "تم تكثيف تدابير الحماية التى تتخذها الشرطة وفقًا لذلك.. نحن على اتصال وثيق مع الجالية اليهودية".

وأضافت أنها "أغلقت الشوارع المحيطة بالمعبد"، متابعة "لا يمكننا حاليا تقديم معلومات عن مدة الإغلاق".