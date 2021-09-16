رئيس الوزراء الليبى: وجودنا فى مصر رسالة إقليمية بدورها الكبير فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بعودة انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا بعد انقطاع لنحو 10 سنوات، قائلا إنها "إضافة سياسية للعلاقات التاريخية بين البلدين".





وأكد الدبيبة، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية إلى استقرار ليبيا، مشيرا إلى الدور الشخصى للرئيس السيسى، والذى أكد أن مصر لن تكون إلا مع الشعب الليبى لإعادة الاستقرار وإعمار ليبيا. وأضاف أن وجود حكومة الوحدة الوطنية فى مصر، هى رسالة إقليمية لدور مصر الكبير فى المنطقة والعالم أجمع، ناقلا تحية من الحكومة والمجلس الرئاسى والشعب الليبى.

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