نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة البطاقات التموينية لبنان daem impact gov lb للأسر الفقيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني “رمزي مشرفي” اطلاق منصة البطاقة التموينية daem impact gov lb التي تخدم المواطنين اللبنانيين الفقراء، وذلك بهدف إمدادهم بمبلغ مالي مقدر بقيمة 93 دولار لكل أسرة، وقد تم غعلان ذالك يوم الخميس الماضي والموافق 9 سبتمبر 2021، وقد تم إطلاق تلك المبادرة بعد الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها البلاد وذلك بسبب عجز الخزينة عن سداد احتياجات المواطنين ، وسنوضح لكم الأن خطوات التسجيل عبر المنصة للحصول على دعم وزارة الشؤون الاجتماعية.

تسجيل بطاقات التموين daem impact gov lb

أوضح الوزير “رمزي المشرفي” استمرار عملية التسجيل حتى 31 أكتوبر 2021، ليتمكن كل مواطن لبناني من طلب الدعم المادي المقدم من الحكومة اللبنانية.

خطوات التسجيل فى منصة البطاقة التموينية

سنوضح لكم الأن خطوات التسجيل عبر منصة daem impact gov lb لبطاقة التموين اللبنانية:

أولاً الدخول على المنصة daem impact gov lb

تسجيل اسم المستخدم.

كتابة الرمز السري.

الموافقة على الشروط والقوانين.

كتابة البيانات المطلوبة بشكلصحيح وكامل.

الضغط على زر الدخول.

قبول طلب بطاقة التمويين اللبنانية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية فى لبنان أن التقدم على طلب بطاقة التمويين متوفر فقط للأسر الفقيرة، وسيتم الموافقة عليها بعد التأكد من صحة البيانات المقدمة، والتأكد من أحقية الأسرة للحصول على الدعم المادي المقدم من الوزارة لها، كما ستقوم الوزارة بتحديد عدد المستفيدين على كل بطاقة والمبلغ المستحق لها، بالاضافة إلى إعلام رب الأسرة بالموافقة على طلبة من خلال رسالة نصية تصل له على هاتفه المحمول، وذلك ما سيتم قبل تحويل المبلغ المستحق له شهرياً.

بطاقة التمويين اللبنانينة

تقدم ما يزيد عن 78% من أجمالي الأسر اللبنانية الفقيرة حتى الأن لطلب بطاقة التموين التي تصل قيمتها المالية حوالي 97 دولار، لمساعدتهم فى التغلب على أعباء المعيشة والحياة، مع أستمرار التسجيل حتى 31 أكتوبر القادم.

نتمنى أن نكون قد أفدناكم وقدمنا لكم كل ما هو متعلق ببطاقة التمويين اللبنانية وخطوات التقدم عليها عبرمنصة daem impact gov lb، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نسعد بها دائما وسنقوم بالرد عليها فوراً.