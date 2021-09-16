صور.. رئيس البرلمان الكورى الجنوبى يستقبل السفير المصرى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حازم فهمى، سفير جمهورية مصر العربية فى سول، مع رئيس البرلمان الكورى، بارك بيونج سوج، بمقر الجمعية الوطنية بسول، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بمجالات التعاون البرلمانى.





من جانبه، أكد السفير المصرى على العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين وأهمية مواصلة أوجه التعاون المختلفة، كما استعرض أبرز ملامح مسيرة التنمية التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة. وأعرب رئيس البرلمان الكورى عن ترحيبه بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الكورية منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا فى مارس 2016، وأبرز فى هذا السياق الأهمية والمكانة التى تحظى بها مصر حضارياً وإقليمياً ودولياً. كما أعرب رئيس البرلمان الكورى أيضا عن سعادته باللقاء الذى جمعه مؤخرا مع المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، على هامش اجتماعات مؤتمر رؤساء البرلمانات الذى عُقد بالعاصمة النمساوية فيينا، مُعرباً عن تطلعه لتعميق العلاقات والروابط بين كل من البرلمان الكورى والبرلمان المصرى بما يخدم مصالح الدولتين.

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