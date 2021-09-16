عروض جرير شاشات تلفزيون وهواتف ذكية تخفيضات لم تحدث من قبل والشراء بالتقسيط بمناسبة اليوم الوطني السعودي والمنتظر خلال الأسبوع القادم اي بالتحديد يوم 23 سبتمبر الجاري، وبهذه المناسبة أقرت الحكومة السعودية أن يكون هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد وتحضر الحكومة لإقامة حفل كبير في هذا اليوم، وعلى نفس النهج تقدم المعارض مجموعات كبيرة من التخفيضات على كافة المنتجات سواء شراء اجهزة منزلية أو شاشات تلفزيون وهواتف ذكية.

تستطيع الآن التمكن من شراء كافة المنتجات منبالمملكة العربية السعودية بالتقسيط لمدة أكثر من 36 شهر بدون شروط معقدة أو ما دون ذلك، كل ما عليك هو إختيار المنتج الذي تريده ثم تقديم طلب وان تتوافق عليك الشروط التي حددتها القائمون على معرض مكتبة جرير، بالإضافة إلي تقديم المستندات والأوراق المطلوبة والتي من أهمها صورة الهوية، وبيان بالدخل الشهري وان تكون مشترك بالتامينات الإجتماعية بالمملكة.

اشترطت مكتبة جرير على بعض العوامل الأساسية في التقديم للحصول على جوال آيفون 13 أو أي هاتف اخر مثل الشاشات والالب توب والايباد وغيره من العروض الأخري جاء أهم الشروط التي أعلنت عنها جرير السعودية هي العمر والذي يجب أن لا يقل عن 21 عام سواء كان الشخص يعمل في القطاع الخاص او العام أو العسكري، وتوافر دخل شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ونصف، أما عن المتقاعدين فلا يجب أن يزيد العمر عن 67 عام، على نفس النهج تقوم أسواق العثيم عروض مميزة.

لابتوب 2*1 لينوفو يوجا الجيل العاشر i7- 1065G7 إنتل كور حجم 14 بوصة، هارد ديسك 1 تيرابايت، ويندوز 10بسعر 7649 ريال سعودي.

لابتوب 2*1 يوجا c740- 14lML الجيل العاشر رامات 16 جيجا بايت، هارد ديسك 512 جيجا بايت، ويندوز 10، بسعر 4299 ريال سعودي.

لاب توب اسوس فيفو بوك 14، الجيل العاشر، إنتل كور 14 بوصة، 256 جيجا بايت هارد ديسك، 4 جيجا بايت رام، مع ويندوز 10.

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وقبل الختام نذكركم بالقوية والمنافسة لعروض جرير، وإلي هنا وصلنا معكم لختامذكية تخفيضات لم تحدث من قبل والشراء بالتقسيط.