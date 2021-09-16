الرئيس الصومالى يسحب الصلاحيات التنفيذية من رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، سحب الصلاحيات التنفيذية التى أقرها الاتفاق السياسى، من رئيس الوزراء محمد حسين روبلى.



جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، سحب الصلاحيات التنفيذية التى أقرها الاتفاق السياسى، من رئيس الوزراء محمد حسين روبلى. وكان الصومال قد شهد خلافا حادا بين فرماجو وروبلى حول إقالة مدير المخابرات فهد ياسين، وإجراءات تحقيق فى اختفاء وقتل موظفة مخابرات.

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