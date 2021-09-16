الرئيس التونسى يعلن فتح المعابر الحدودية مع ليبيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الرئاسة التونسية فى بيان نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس بقصر قرطاج، عثمان الجرندى، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوى، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلى مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة".
وأضاف البيان "على إثر اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية، التى انعقدت أمس بجزيرة جربة، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا بداية من غدا الجمعة"، مشيرا إلى أن أى خرق للبروتوكول الصحى سيدفع لإغلاق الحدود مع ليبيا.
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