طالبان تدعو المجتمع الدولى للاعتراف بالحكومة المؤقتة

جدة - نرمين السيد - من جهة أخرى نفى عبد الغنى برادار رئيس حكومة تصريف الأعمال الأنباء، عن مقتله وما يتم تناقله من حدوث خلافات كبيرة فى صفوف قيادات الحركة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وفى سياق متصل تقدمت وزارة المواصلات والنقل بطلب إلى السطات الباكستانية للسماح لها بتسير الخطوط الجوية الباكستانية رحلات تجارية بين البلدين فى أقرب وقت.
كما أكد البنك المركزى تسليم حركة طالبان لاثنى عشر مليون دولار بالإضافة إلى سبائك ذهبية عثر عليها فى بيوت مسؤولين سابقين.
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