روسيا: لا نستبعد بيع صواريخ «إس 500» للهند

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسانه على خلفية منتدى النفط والغاز الذى يعقد فى مدينة تيومين بغرب سيبيريا حيث قال إن الهند قد تصبح أول بلد تصدر له منظومة "إس – 500" الروسية.

وأضاف قائلا:" إننا نبيع أحيانا للهند ما لا نبيعه لبلدان أخرى وذلك بسبب عدم وجود مشاكل حدودية ولا سياسية بين بلدينا، لذلك نصدر إلى الهند نماذج أولى من الأسلحة القابلة للتصدير، وقد اشترت الهند لدينا منظومة "إس – 400".

وأعاد بوريسوف إلى الأذهان أن الهند قد طرحت شعار made in India (صنع فى الهند) وقدمنا لها تراخيص بإنتاج دبابات "تى – 90" وطائرات "سو- 30 إم كا إى"، ولدينا مؤسسة مشتركة متخصصة فى إنتاج صواريخ "براموس" الموجهة، ويعنى ذلك إننا لا نبيع الأسلحة فحسب بل ونقدم تكنولوجيات. وتجرى الآن محادثات بشأن الإنتاج المشترك لمروحية " كا – 226 تى".

مع ذلك فإن نائب رئيس الوزراء الروسى قال إن الهنود لا يستطيعون الحصول على "إس – 500" ألا بعد اكتفاء وحدات الجيش الروسى بها، لكن الاختبارات الحكومية للمنظومة انتهت للتو حسب بوريسوف، ولم تبدأ بعد عملية توريدها إلى القوات المسلحة الروسية.

وأشار إلى أن مكونات الأسلحة التى تصدر إلى بلدان أخرى تختلف عنها عند تصديرها إلى خارج روسيا، مع العلم أن مواصفات الأسلحة المصدرة يجب ألا تفوق مواصفات النماذج التى تتسلمها وحدات الجيش الروسى. ولا يصدر أى سلاح استراتيجى إلى بلدان أخرى إلا بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.